PSIB, MÉS per Mallorca y El PI han criticado este martes que en el equipo de gobierno del Consell de Mallorca haya más hombres que mujeres y que, además, el departamento de Medio Ambiente lo dirija "una persona negacionista".

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha criticado que la composición del equipo de gobierno "no es igualitaria ni paritaria" ya que "un 70 por ciento son hombres". Así, ha asegurado que dicha composición es "una declaración de intenciones del Consell" y que "las políticas de igualdad desaparecerán totalmente de la institución". En cualquier caso, ha señalado que su formación esperará "expectante y vigilante" a las políticas que desarrollará el Consell que, han avisado, no les gustan.

Oposición vigilante

Por su parte, la secretaria general y portavoz de los Socialistas de Mallorca, Catalina Cladera, ha destacado también que "hay más hombres que mujeres" y que esto "liga con la supresión de la Dirección Insular de Igualdad". En este sentido, ha remarcado que el Consell "es un gobierno atrapado por Vox" y que "ha comprado los postulados de Vox". Así, ha criticado que la Conselleria de Medio Ambiente la dirija una persona "negacionista".

Además, Cladera ha indicado que desde su formación harán "una oposición vigilante" y que les "preocupa" el "retroceso que pueda haber en derechos en temas de igualdad, política lingüística, turismo, territorio, entre otros".

Mientras, por parte de El PI, Antoni Salas, ha mostrado su "preocupación" por el hecho que "en Medio Ambiente entre una persona negacionista".

Por otra parte, ha señalado la "inexperiencia" de la nueva consellera de Desarrollo Local, Pilar Amate. Así, Salas ha asegurado que es "la Conselleria que más colabora con los ayuntamientos" y que les "preocupa" que "un partido como Vox, que no cree en las autonomías, se ocupe de un cargo que tiene que ayudar a los ayuntamientos a desarrollar políticas de proximidad".

Salas ha deseado suerte a los nuevos consellers insulares y ha pedido "que no se haga ningún paso atrás en derechos individuales, colectivos, sociales, de igualdad, culturales...".