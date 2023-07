Una mujer ha denunciado en Plataforma per la Llengua que fue discriminada en un supermercado de la cadena Aldi en Inca por dirigirse en catalán a un reponedor, y que el establecimiento no le quiso facilitar la hoja de reclamaciones cuando ella se lo pidió.

La organización ha hecho público el caso en un comunicado y pide a la dirección de la empresa que investigue los hechos y se comprometa a respetar los derechos de los consumidores catalanohablantes en todos los ámbitos.

Según cuenta el escrito de Plataforma per la Llengua, los hechos pasaron el 21 de mayo cuando la clienta pidió a un trabajador del supermercado dónde podía encontrar legumbres, y, según relata la afectada, él hizo ver que no lo entendía. A pesar de que ella le repitió despacio y le puso ejemplos de legumbres, el trabajador continuó diciendo que no la entendía y cuando ella le pidió específicamente si no lo entendía, él le dijo que no. La consumidora decidió irse hacia la caja y solicitar la hoja de reclamaciones, pero la cajera le pidió por qué motivo lo quería y, cuando le explicó la situación, le preguntó si no sabía hablar en castellano. La clienta le dijo que sí que sabía, pero que tenía derecho de habla en catalán. Finalmente, la cajera pidió al encargado que le llevara la hoja de reclamaciones. Después de esperar, según la clienta, un buen rato, el encargado no le acabó dando el documento y ella dijo que no podía perder toda la mañana allí y que ya denunciaría los hechos por otras vías.

Plataforma per la Llengua pide en el escrito a la dirección del supermercado que investigue los hechos y evite que se vuelvan a producir.