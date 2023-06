Antonio Suárez: «Blanqueo dependía en exclusiva de Penalva y Subirán"

El antiguo inspector jefe de la Policía Nacional Antonio Suárez negó este viernes cualquier responsabilidad en las investigaciones del caso Cursach, que criticó con dureza. «El grupo de Blanqueo dependía única y exclusivamente del juez y el fiscal», dijo en referencia a Penalva y Subirán. «Esta investigación hacía aguas por todas partes», sentenció sobre las pesquisas.

Suárez se sacudió así la responsabilidad que los policías acusados le atribuyeron como supervisor de sus actuaciones. «Yo no avalaba nada. Y cuando digo nada, es nada. El grupo de Blanqueo funcionaba como una unidad adscrita a los juzgados. Subirán me llamó un día para decirme que les dejara trabajar y que estaban bajo sus órdenes. Si no era una amenaza, era una advertencia», afirmó Suárez.

El testigo arremetió contra los agentes que se sientan en el banquillo y cuestionó su capacidad profesional. «Era una unidad fallida. El jefe, García Reguera, no tenía condiciones ni conocimientos», espetó.

Este antiguo alto cargo de la Jefatura de Policía señaló que estuvo «a un cuarto de hora de entrar en prisión» tras la denuncia de la madame, que le acusó de secuestrarla, llevarla a comisaría y amenazarla para que dejara de incriminar a Cursach. «No es que fuera falso, es que era imposible. Si hubieran comprobado las cámaras de la Jefatura lo habrían visto enseguida», apuntó.

Suárez afirmó que sospechó durante bastante tiempo que los agentes de Blanqueo estaban filtrando información a la prensa. «Son muy difíciles de investigar, pero cuando son masivas llega un momento que revienta», apuntó. «Se hizo cuando llegó el momento», añadió acerca del motivo por el que se abrió la investigación por revelación de secretos. Suárez cuestionó también la cantidad de testigos a los que se dio la condición de protegidos en el caso Cursach para, a su juicio, «inflar» la causa.