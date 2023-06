El exfiscal Miguel Ángel Subirán ha expresado este viernes su "hartazgo" sobre las preguntas de las acusaciones particulares durante el juicio por las supuestas irregularidades en la investigación del caso Cursach.

"Parece que se han puesto un velo negro y no quieren verlo", ha señalado Subirán durante su interrogatorio.

El exfiscal se ha referido a las preguntas que se le han formulado sobre el testigo protegido 19 cuya declaración desembocó en la investigación del caso ORA.

Después de que Subirán haya optado, tras un enfrentamiento verbal, no responder a las preguntas del Tomás Herranz, el interrogatorio del abogado del funcionario Miguel Ángel Femenia a Subirán ha ocupado toda la jornada. El juicio seguirá el lunes con el exfiscal respondiendo únicamente a su defensa, según ha adelantado su abogado, Javier Barinaga

En el interrogatorio Subirán ha insistido en lo ya apuntado antes por el exjuez Manuel Penalva, es decir, que el testigo compareció "libre y voluntariamente" advirtiendo de un supuesto "amaño" en un concurso de adjudicación de la ORA en Palma.

"Hay que hacer los deberes y estudiarse la causa antes de hacer las acusaciones", ha espetado Subirán a los letrados. Según Subirán, antes ya había habido declaraciones que luego corroboraron lo manifestado por el testigo protegido.

Igual que Penalva este jueves, Subirán ha negado que la motivación del ingreso en prisión del funcionario fuera una "medida de presión" para que declarara en contra de Álvaro Gijón y José María Rodríguez.

La ORA era de Carrau

A preguntas del mismo letrado, Subirán ha asegurado que la causa de la ORA la llevó el fiscal Juan Carrau, a quién echaba una mano y no al revés. "Yo no soy el fiscal de la ORA", ha afirmado. Así, en varios momentos ha instado a "preguntar a Carrau".

El exfiscal ha explicado que él mismo instó a Carrau a que despachara la causa, momento en el que le echó de su despacho. "Nunca he tenido una acusación parada más de dos meses. Me molestaba y pedía que se subiera a Carrau. Me enfadé porque no se despachaba", ha añadido.

Según Subirán, Carrau no está acusado "porque no estaba en el dichoso chat", en referencia a los mensajes del grupo de Whatsapp llamado 'Sancus'.

Subirán también ha relatado otro episodio que tuvo lugar un domingo cuando trató de entrar la Fiscalía para recoger sus cosas y habían cambiado la cerradura y le prohibieron que abriera cajones y armarios.

Igual que Penalva, Subirán ha reiterado que las detenciones relacionadas con el caso ORA eran policiales.

Por otra parte, en relación al concurso, ha reiterado que se trató de un "pelotazo". Para Subirán, "es un insulto a los bolsillo de los palmesanos decir que aquello fue un concurso en igualdad de oportunidades".

En el interrogatorio, el abogado del funcionario Miguel Ángel Femenía, que estuvo en prisión provisional, ha defendido que "los indicios tan potentes no eran tales". El exfiscal, igualmente ha negado que las declaraciones de los detenidos fueran tergiversadas.

Ha negado igualmente que estuviera previsto y premeditado que las detenciones tuvieran que prolongarse durante 72 horas y ha argumentado que no sabía si tenían o no arraigo.

"Que pregunten a nuestros policías que están aquí detrás si tenían arraigo cuando se les detuvo en dependencias policiales y de uniforme", ha añadido en referencia a los agentes del Grupo de Blanqueo, también acusados y que está previsto que declaren en los próximos días.

Aunque ha optado por no responder cuando se hacían referencias al chat, el exfiscal ha asegurado que "a nadie se le dio duro, ni en la cabeza, ni se le llevó al matadero, ni se le dieron patadas en el culo", en relación a los mensajes de Whatsapp revelados por el letrado.

El exfiscal ha negado igualmente que hubiera una estrategia en las declaraciones para "vender" a terceras personas ni que se presionara o coaccionara a testigos o detenidos.

En relación al ingreso en prisión del funcionario Femenía, Subirán ha insistido en que estuvo en prisión el tiempo "mínimo imprescindible" y que la decisión estaba fundamentada porque elaboraba los pliegos técnicos, formaba parte de la mesa de contratación y de la comisión técnica. "Se nombró director del contrato para que nadie pudiera mangonear", ha concluido.

Jubilado por todo el padecimiento

Miguel Ángel Subirán ha asegurado en otro momento del interrogatorio que el chat se conoció justo después de que le robaran el móvil en una gasolinera de Palma.

"Estoy jubilado, no por edad, sino por todo el padecimiento. Me pusieron de rodillas en la plaza del Tubo. He denunciado tres robos en mi domicilio. Me jodieron el coche. Tengo estrés postraumático para toda la vida. El tormento lo hemos pasado nosotros", ha afirmado.