Izan Amorós, un joven de 21 años, fue víctima de un ataque homofóbico hace una semana. Este incidente ha hecho que más de un centenar de personas protesten de forma unánime para dar apoyo a Izan y rechazar todos los ataques y la violencia dirigida hacia cualquier persona dentro del colectivo. La Asociación Ben Amics ha sido la encargada de convocar esta concentración en la plaza Major bajo el lema Ninguna agresión sin respuesta.

Este joven ha reconocido sentirse "muy arropado" ya que no se esperaba tal cantidad de apoyo en esta concentración. "Creía que vendrían 10 o 15 personas pero no tal cantidad de gente", ha explicado. Ha dado las gracias a Ben Amics por ayudarle durante todo el proceso, "ellos fueron los que me proporcionaron un psicólogo después de la agresión, ya que a nivel emocional este tipo de ataques homófobos te marcan", ha añadido Amorós.

Ha explicado que el día del ataque él dio aviso al 091. «Cuando llamé, pedí si había algún teléfono específico para nuestro colectivo, pero no lo hay», ha subrayado, dando a entender que esto es algo que se debería cambiar.

Jan Gómez, vicepresidente de la Asociación Ben Amics, ha llegado con varias banderas del colectivo y ha explicado que nada más aparecer a la concentración les han increpado varios grupos de chavales jóvenes al grito de "Viva España". "Esto es lo que pasa cuando la extrema derecha entra en las instituciones, esto es lo que pasa cuando tiras el símbolo LGTBI a la basura", ha indicado.

Al grito de "ni un paso atrás" la gente se ha animado para mostrar el apoyo hacia Gómez. Ha insistido que estamos en un momento muy delicado, ya que "han aumentado un 130% las agresiones hacia el colectivo LGTBI". "Nos encontramos con un presidente del Parlament (Grabriel Le Senne) que hace discursos de odio hacia el colectivo, salimos a protestar y reivindicar porque nos jugamos la vida", ha añadido Gómez.

Asistencia

En la concentración han estado presentes distintas personalidades políticas como el exportavoz del Ayuntamiento de Palma y exregidor de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Alberto Jarabo, el exalcalde socialista de Palma, José Hila, la ex directora general de Justicia Social de Cort, Meritxell Esquirol, la consellera de Hacienda en funciones y ahora también concejala en la oposición en Cort, Rosario Sánchez, entre muchos otros.

La concentración ha sido en un espacio donde está homenajeada Margarida Borràs, que fue la primera mujer transexual mallorquina que fue ejecutada en 1460 en Valencia por su identidad de género.