Los alumnos de las pruebas PBAU en Baleares ya pueden solicitar la revisión de sus exámenes de Selectividad.

El plazo de presentación de las solicitudes es de tres días hábiles a partir de la publicación de los resultados provisionales, por lo que concluye mañana. Se puede realizar de forma telemática a través de UIBDigital.

Desde la UIB advierten que la revisión consiste en una segunda revisión del examen, por lo que la nota podría quedar igual, subir o bajar.

Una vez solicitada, los exámenes se revisarán en un plazo máximo de cinco días hábiles, contando a partir de mañana, día en que finaliza el plazo para pedirlo.

La prueba se asignará a un segundo corrector diferente del que corrigió el examen la primera vez.

Procedimiento

El especialista se encargará, en primer lugar, de repasar si hay algún error material y enmendarlo. Se considera un error material que haya ejercicios en el examen que no se han corregido, que no se hayan sumado todos los puntos de cada enunciado o que la suma no sea correcta, o que se haya registrado de forma errónea la suma del examen.

En cualquier caso, estos errores pueden ser favorables o no, y si un alumno tiene un error material y quiere una segunda corrección, podrá solicitarlo en el plazo establecido.

Si no hubiera errores materiales, se procede a la segunda corrección. En este caso, si la diferencia entre la primera calificación y la segunda es menor de dos puntos, la nota final del examen será la media aritmética de las dos calificaciones obtenidas.

En cambio, si la diferencia entre la primera calificación y la segunda es igual o superior a dos puntos, se realizará una tercera corrección, y la nota final será la media aritmética de las tres calificaciones.

Los estudiantes que hayan pedido una revisión podrán ver sus exámenes una vez finalizado todo el proceso. Al concluir las segundas correcciones, la Comisión Organizadora adoptará la resolución para establecer las calificaciones definitivas, la publicará y avisará a los solicitantes.