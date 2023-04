Boulevard | Urdangarin se alojó en una suite próxima a mil euros, más lujosa que Marivent

Iñaki Urdangarin no ha vuelto a Mallorca de pobre. Ya saben que se alojó con su inseparable Ainhoa Armentia en el Gran Meliá de Mar de José Antonio Coderch, uno de mis hoteles fetiches donde todos desearíamos encontrarnos ahora mismo. Añadamos en estas líneas que la pareja ocupó una de las suites máximas del establecimiento de Illetes, con un precio más cercano a los mil euros por noche que a los quinientos.

La suite de cien metros cuadrados del Meliá de Mar, con doble terraza y sala de estar independiente, supera ampliamente en lujo a Marivent, donde residía Urdangarin junto a su antes inseparable Cristina de Borbón. Allí confraternizó con invitados tan poco recomendables como Jaume Matas, y nosotros pagábamos las facturas. En el hotel, el exduque de Palma se erguía desafiante frente al palacio donde moraba esa misma noche su todavía cuñado Felipe VI, el año en que se celebra el primer medio siglo de vacaciones de la Familia Real en Palma. Los bienaventurados de Podemos quieren evacuar a los Reyes de Marivent, sin advertir que nos atacarán por otro frente.

En el hotel de los Escarrer, el balonmanista Urdangarin cautivó por su simpatía, incluso a quienes no lo reconocieron. Nos gustaría decir lo mismo de su acompañante, pero no tenemos espacio. Y antes de que miles de personas me paren por la calle para decirme que coinciden con el artículo de José Francisco Conrado de Villalonga contra los patinetes diabólicos, y que no entienden la devoción de esta sección por el lujo pagano, les recomiendo que repasen las tarifas disparadas de la Hospedería de Lluc. El monasterio superará cualquier día a los hoteles bling bling, aunque bajo la advocación mariana.

Hablando de condenados políticos, la defenestración de Laura Borràs le permitirá alargar las estancias de sus tres décadas de dilatadas vacaciones de agosto en Can Picafort. La política que tiene la virtud de no caer bien ni a los suyos elige siempre el mismo establecimiento de la parte tranquila de Son Bauló, los precios son más moderados que en el hotel de Urdangarin.

Las elecciones son una carnicería sangrienta. Ningún candidato puede anticipar su victoria el 28M, pero hay cabezas de lista sacrificados de antemano. Por ejemplo, Jaime Martínez no será alcalde de Palma. Por razones obvias si gana el Pacto de Progreso, mantengamos intacta la capacidad de asombro. Y porque será inmolado por los populares para sellar una fusión Vox/PP que permita la llegada de Marga Prohens al Consolat. Cort recaerá bajo esta hipótesis en el General Fulgencio, el único candidato con carisma aparte de Francina Armengol. Sorprende la cantidad de progresistas mallorquines que me anuncian su voto simultáneo a ambos, pese a que ninguno de ellos es de izquierdas.

Catalina Cladera también está condenada a la mudanza. Si se cumplen las encuestas, porque perderá la izquierda frente a Llorenç Galmés. Y si fallan los pronósticos, porque El Pi será el pegamento inevitable del Pacto de Semiprogreso, con la exigencia ineludible del Consell de Mallorca. Ni Antonio Diéguez ni Iago Negueruela salvarán esta vez al PSOE de concesiones dramáticas. La institución mallorquina iría al número uno de la nueva UM, a quien nadie conoce por lo que no vamos a molestarnos.

La muerte de Josep Piqué homenajea a los insignes políticos que no fueron presidentes del Gobierno, y se resignaron a que ocuparan ese cargo otras personas más mediocres. Retrocedan por favor veinte años, al auténtico hotel Formentor. Rueda de prensa conjunta de los chillones Yaser Arafat y José María Aznar, reconvertido en activista propalestino. Piqué escucha a su inferior, se levanta para retirarse, se detiene ante la enviada especial de RTVE, le acaricia con detenimiento la barbilla sin dejar de sonreír. La afectada acepta encantada el piropo manual, como si hubiera recibido una visitación del espíritu. Supongo que eran otros tiempos, pero cuesta competir con el poder de seducción del político fallecido.

Nuestro tradicional fin de semana pascual en Londres ha contado con la vista obligada a Somerset House. En la imagen que hoy nos ilustra, el patio estaba ocupado por la instalación del indio Jitish Kallat, una doble espiral con decenas de destinos terrestres y celestiales. No podía faltar, y no faltaba, la isla más famosa del universo. Eivissa estaba escoltada por Abu Dhabi, donde reina Juan Carlos I, y por la supernova SN1987A, con la distancia medida en años-luz. Nuestra vecina se mezclaba con Macondo, Saint Tropez, Júpiter o Jaipur.

Reflexión dominical boxística: «Nacionalismo es pegarle un puñetazo al jugador de otro equipo y convertir al agredido en culpable».