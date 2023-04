Los celadores de Mallorca desconfían del Servei de Salut

«La Administración nos indica que el acto público para ofrecer nombramientos de interinidad y contratos de larga duración para celadores previsto para el 19 de abril se hará centralizado en bolsa única pero de forma telefónica. Se informará a los candidatos para que no acudan al salón de actos del hospital de Son Espases y estén pendientes de la llamada».

Este comunicado, remitido por un sindicato, ha despertado las suspicacias y la irritación del colectivo de celadores que ya se preparaban para acudir el próximo miércoles al salón de actos de Son Espases para, en función de su prelación en la bolsa única de esa categoría profesional, intentar hacerse con alguna de las 45 plazas interinas o de larga duración que el Servei de Salut ofrece a este colectivo en los diferentes hospitales de Mallorca.

«Con este sistema presencial, tu podías ir a Son Espases y hacer cola con el resto de compañeros en función de tu posición en la bolsa única e ir eligiendo las plazas que quedaran vacantes. Todo limpio y claro. Pero ahora, a través de un sindicato, nos informan que esta convocatoria fijada para el próximo miércoles la van a hacer telefónica», explica uno de los celadores afectados.

«Me llama el IB-Salut, bien. Pero, ¿por qué me tengo que creer que la llamada ha respetado el orden de prelación de la bolsa? Es un acto de fe. Además, ¿me van a dejar un ordenador y me dan a permiso para que durante mi jornada laboral controle la limpieza del proceso on line? ¿Qué pasa si me llaman y estoy llevando a un paciente al quirófano y no puedo coger? ¿Volverán a llamarme respetando mi orden o recurrirán al siguiente?», planteaba sus dudas el colectivo.

Por todas ellas, los celadores ya están exigiendo a sus representantes sindicales que intervengan y se plantean exigir al IB-Salut que dé explicaciones . «Si la dirección tiene problemas organizativos, que modifique la fecha ya publicada. Pero no el método, que bajo nuestro punto de vista, es el mejor para garantizar la transparencia de un proceso de este tipo», advirtieron.

Tres llamadas

Por su parte, fuentes del Servei explicaron que todos los candidatos recibirán previamente un e-mail con todas las plazas ofertadas y que a cada uno de ellos se le llamará al menos tres veces para garantizar que ha podido atender la llamada y que asimismo tendrán un día para contestar a la oferta. «El orden de prelación se garantizará con la presencia de los representantes sindicales y los funcionarios de recursos humanos. Se ha hecho así para no interferir en su trabajo porque son muchos», alegaron desde el IB-Salut.