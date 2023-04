Vox ha lanzado una seria amenaza a la entidad que defiende la lengua catalana en Balears, la Obra Cultural Balear (OCB). El candidato de la extrema derecha al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, publicó un vídeo grabado ante la sede la OCB, Can Alcover. Bestard en su cuenta oficia de Twitter asegura: «Si gobernamos en el Consell de Mallorca, los catalanistas ya pueden ir recogiendo los trastos».

En el vídeo grabado ante Can Alcover, Bestard afirma que «la Obra Cultural Balear es una entidad que solo defiende el catalán y aquí somos mallorquines». «Lo que no podemos hacer es dar siempre dinero de las subvenciones a la OCB, una entidad que no defiende lo nuestro, y por este motivo cuando tengamos responsabilidad de gobierno en el Consell de Mallorca destinaremos este dinero a las personas que lo necesiten».

🗣️ @BestardPedro "si gobernamos en el Consell de Mallorca los catalanistas ya pueden ir recogiendo sus trastos".



💣"No van a seguir aquí viviendo como faraones".

😤"Viven a base de subvenciones, viven del dinero de los mallorquines"👇https://t.co/vI7MLivMJZ pic.twitter.com/9GYqY0Qo42 — VOX Baleares (@voxbaleares) 3 de abril de 2023

Con este argumento contra la OCB, el partido Vox inicia su precampaña electoral hacia los comicios del 28 de mayo. Un argumento que la formación ha venido repitiendo durante los plenos del Consell y del Parlament durante este última legislatura. Poniendo en duda que el mallorquín sea catalán y arremetiendo con dureza contra cualquier iniciativa de las instituciones gobernadas por el Pacto en favor del catalán.