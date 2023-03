La huelga de Letrados Judiciales en Mallorca, que se prolonga desde el pasado 24 de enero, sigue acumulando consecuencias negativas en la isla, pese a que hoy mismo han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Justicia que les supondrá un aumento mensual de salario superior a los 400 euros brutos y que podría provocar el fin del conflicto de forma inminente.

El abogado mallorquín Adolfo Fernández, del bufete Axis Abogados, especialista en Derecho Civil, Inmobiliario y Mercantil, ha denunciado en su cuenta de Instagram que un juicio que se debía celebrar en Palma el pasado 16 de marzo, y que fue suspendido por la huelga, ha sido señalado de nuevo el 4 de febrero de 2025, dos años después, en la primera fecha disponible, pese a que, según señala el abogado, antes del conflicto el juzgado de instrucción de Palma que sigue la causa "no tenía una demora superior a los dos o tras meses".

"Mi opinión -manifiesta Adolfo Fernández-, con todo el respeto para los letrados judiciales, es que en esta es una huelga los ciudadanos han sido los rehenes y las víctimas de las reivindicaciones salariales de los funcionarios judiciales, provocando, como en el caso que he denunciado, que las demoras en este juzgado primera instancia para el señalamiento de juicios pasen de los dos meses a los dos años", confirma. "Como me reconoció un funcionario, que salgan a la luz este tipo de consecuencias al final nos viene bien, porque así la huelga se nota y nos tienen en cuenta", desvela.

Juicios suspendidos sin aviso previo con un coste económico para las partes

Otra consecuencia, narra Fernández desde su experiencia como abogado en Mallorca, es la cantidad de juicios que se han suspendido sin ningún tipo de aviso previo, añadiendo un coste económico a las personas que se han tenido que desplazar, algunas de ellas desde fuera de la isla, para asistir al mismo en la fecha señalada, lo que incluye a acusados, testigos y peritos y abogados.

"Por un asunto penal que no viene al caso, un cliente mío tuvo que desplazarse desde Italia para asistir a un juicio. Me puse en contacto con los juzgados en fechas previas por si me podían adelantar si iba a ser suspendido o no, por los costes de desplazamiento que el viaje a Mallorca iba a suponer para este cliente, pero no me quisieron decir nada. Mi cliente se desplazó desde Italia y el juicio finalmente se suspendió", confirma.

Otra consecuencia, ya denunciada con un testimonio por Diario de Mallorca, es la cantidad de dinero consignado que la huelga de letrados judiciales retiene pese a las ordenes de efectuar las correspondientes transferencias. Y también, como apunta Adolfo Fernández, las dificultades y demoras para recuperar una posesión porque alguien ha dejado de pagar.

En Baleares aproximadamente la mitad de la plantilla d efuncionarios judiciales ha secundado la movilización laboral y ha protagonizado varias protestas públicas para dar a conocer sus reivindicaciones. Por su parte, el decano de los abogados, Martín Aleñar, mostró ya en febrero la preocupación del colectivo que representa, por los graves perjuicios que está ocasionando la huelga, tanto en la suspensión de juicios, como en otros actos procesales, como el pago del dinero que se abona desde las cuentas de consignación judicial. Y pidió a los letrados juciales que paralizaran la huelga.