Se llama M.S, es una mujer divorciada desde hace 15 años con dos hijos a su cargo y en este momento está viviendo una situación muy precaria por la huelga indefinida de letrados judiciales en Mallorca, que se prolonga desde el pasado 24 de enero.

"Por culpa de la huelga de letrados me tienen retenidos 8.100 euros de pensión alimenticia que necesito de forma urgente para mantener a mis dos hijos, 6.200 en el juzgado de lo penal 8 de Palma, en Vía Alemania, y 1.900 en el juzgado de primera instancia de Manacor, cantidades consignadas en concepto de pensiones alimenticias impagadas y embargadas a mi exmarido", denuncia. "Que durante los últimoso quince años me lo ha puesto muy difícil. Y eso que es empresario".

"Puedo entender los motivos de la huelga", manifiesta M.S desesperada. "Solo pido un poco de humanidad, una respuesta, que se entienda la situación tan difícil por la que estoy pasando y que simplemente me tramiten los pagos que ya tendría que haber recibido. Pero llamo y llamo a los juzgados correspondientes y me dicen que no me pueden atender, que están de huelga o directamente ya no me responden", lamenta.

Según cuenta, tampoco ha conseguido que otros funcionarios judiciales puedan tramitarle los pagos que tanto necesita. "Es algo muy simple, trasferir a mi cuenta esos pagos ya aprobados. Es indignante que no existan unas servicios mínimos para resolver estos casos tan urgentes", comenta.

M.S lamenta que por el impago de la pensión alimenticia que le corresponde, a consecuencia de la huelga de letrados judiciales, se ve obligada a hacer equilibrios para poder sobrevivir. "La necesidad te obliga a buscar ayudas sociales para poder vivir, becas de comedor para los hijos y ayudas universitarias", detalla.

Al margen de la huelga de letrados judiciales, M.S tiene otras malas experiencias con la justicia y sus demoras. "En 2016 gané la primera sentencia penal por impago de la pensión alimenticia, con pena de cárcel para mi exmarido, que no llegó se llegó a ejecutar hasta los cinco años, cuando ya había prescrito".