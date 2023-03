El Govern ordena suspender nuevas plazas hoteleras y de alquiler vacacional en las zonas turísticas maduras de Mallorca

La Comisión Balear de Medio Ambiente ha ordenado hoy al Consell de Mallorca que debe suspender la concesión de nuevas plazas hoteleras y de alquiler vacacional en las llamadas zonas turísticas maduras de Mallorca. Se trata de la Platja de Palma, Palmanova, Magaluf, Santa Ponça y s´Arenal de Llucmajor. Lo ha hecho en las prescripciones del documento ambiental para la aprobación del Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM) que el organismo ambiental ha dado su visto bueno, pero le recuerdan al Consell que ya se lo ordenó en 2019, en el momento de la aprobación del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT). el documento que zonificaba la actividad turística en la isla, y el Consell no lo hizo.

El pleno de la Comisión Balear de Medio Ambiente, celebrado hoy, ha dado el visto bueno desde el punto de vista ambiental a la modificación número 3 del PTIM, la que reduce en 450 hectáreas el crecimiento urbanístico de Mallorca previsto para la próxima década y desclasificará 700 hectáreas de suelo urbanizable para convertirlas en suelo rústico. Medio Ambiente no ha puesto objeciones a esta operación, ya que entre otras cosas viene a raíz de un decreto del Govern. Sin embargo, el órgano ambiental da un tirón de orejas al Consell de Mallorca por no haber aplicado medidas restrictivas al crecimiento turísticos en estas zonas. La Comisión Balear de Medio Ambiente considera que, precisamente por su condición de zonas saturadas, no pueden permitirse más carga humana en base al elevado consumo de agua, el incremento que supone para el tratamiento de aguas residuales, el mayor consumo energético e incluso le advierte del colapso circulatorio y los problemas de movilidad.

En abril del año 2019, el Consell de Mallorca llevó a la Comisión Balear de Medio Ambiente la evaluación ambiental del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos para poder zonificar y poner orden en el alquiler vacacional en las diferentes zonas urbanas de Mallorca. El órgano ambiental, presidido por aquel entonces por Antoni Alorda, aprobó el instrumento pero le puso toda una serie de duras prescripciones relacionadas con el crecimiento urbanístico en estas zonas saturadas. La principal era la suspensión del otorgamiento de nuevas plazas turísticas, tanto hoteleras como de alquiler vacacional. No obstante, el Consell no lo incluyó y en su lugar grafiaron que quedaban prohibidos nuevos crecimientos de suelo turístico. Medio Ambiente le contestó en su momento que esta no era la prescripción que había especificado y que se refería al incremento de plazas turísticas.

El pleno del órgano ambiental, presidido por primera vez por Catalina Inès Perelló que ha sustituido a Antoni Alorda, le recuerda hoy al Consell aquel incumplimiento. En este sentido le apunta que, ya que se realiza una modificación del Plan Territorial Insular, es un buen momento para ordenar la suspensión de nuevas plazas turísticas en Palmanova, Magaluf, Santa Ponça, s'Arenal de Llucmajor y Platja de Palma. Todo ello, apunta el documento aprobado ayer "hasta que se apruebe el instrumento que las regule". Acto seguido le ordena que "se debe enmendar esta irregularidad y lo oportuno es mediante la modificación del Plan Territorial Insular de Mallorca que se está tramitando".

Si bien es cierto que en estos momentos, a raíz de la Ley Turística existe una moratoria a la concesión de nuevas plazas turísticas en toda Mallorca, la orden de la Comisión Balear de Medio Ambiente al Consell de Mallorca va más allá e insta a la institución insular en fijar esta prohibición en sus instrumentos urbanísticos hasta que desarrolle un plan específico. Hay que recordar que la moratoria se puede levantar el año que viene y el PP ya ha anunciado que si gana las elecciones así lo hará.