El talento al servicio de la conservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y el uso racional de los recursos naturales ha sido distinguido por la Fundación Princesa de Girona con el Premio Empresa 2023, fallado y anunciado ese martes en Valladolid.

El joven empresario mallorquín Rafel Jordà, fundador de la empresa Open Cosmos, ha ganado el Premio Empresa 2023, una de las cinco modalidades de los galardones que convoca anualmente la Fundación Princesa de Girona y que serán entregados este próximo verano.

El jurado, reunido en Valladolid dentro de la segunda de las cinco paradas del Tour del Talento 2023, promovido por la Fundación Princesa de Girona, ha tenido en cuenta la "democratización" en el acceso al espacio mediante el lanzamiento de satélites de órbita baja.

"Me siento muy halagado y quiero compartir con todos vosotros las tres únicas cosas que he hecho en mi vida: aprender de mis padres, de mis amigos, profesores y gente con la que he trabajado", así como "emprender, perder el miedo a arrancar", ha reflexionado el ganador tras hacerse público el fallo del premio.

Ha sido durante la celebración de una jornada ('Retos y oportunidades del talento joven') a la que ha asistido un millar de estudiantes de colegios de Valladolid y que ha contado con la presencia de la reina Letizia; del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La tercera reflexión que ha compartido el galardonado ha sido la necesidad de devolver a la sociedad "todo lo que me está dando" y abordar "los retos energéticos, climáticos y del uso de recursos naturales que estamos teniendo".

Creó Open Cosmos a los 26 años

Todo ello ha tenido también en cuenta el jurado en la figura del joven empresario Rafel Jordà, que a los 26 años de edad creó la empresa Open Cosmos para el lanzamiento al espacio de satélites de baja órbita y, por tanto, más viables desde el punto de vista económico.

Open Cosmos cuenta con setenta empleados en España y Reino Unido, ha lanzado con éxito numerosos satélites y obtenido contratos por un valor superior a los 50 millones de euros.

Diseña, fabrica y opera satélites que por su dimensión y capacidad, además de ser viables económicamente, ofrecen información sobre la Tierra mediante sensores en rincones del planeta, que pone al servicio de quienes tienen que tomar decisiones relativas al cambio climático y el agotamiento de recursos naturales.

Nacido en Barcelona, fue en Islas Baleares donde cursó estudios en centros públicos que culminó con una nota media de 9,9 puntos en Bachillerato y la nota más alta dentro de esa comunidad autónoma en las pruebas de acceso a la universidad.

Tras disfrutar de varias becas, se licenció como ingeniero aeronáutico en la Universidad Pública de Cataluña (UPC) donde encabezó varios proyectos para la obtención de imágenes de la Tierra desde sondas estratosféricas, así como para la fabricación de cohetes supersónicos y su lanzamiento desde la estratosfera.

A los 22 años ingresó en la empresa de logística espacial Zero 2 Infinity, a los 24 formó parte de Airbus Defence & Space y a los 26 creó su propia empresa, Open Cosmos, donde ha fabricado algunos de los satélites más innovadores de Europa, han infirmado fuentes de la Fundación Princesa de Girona.

El galardón Empresa 2023 es la segunda de las cinco modalidades de los Premios Fundación Princesa de Girona, después de la categoría Social, anunciada el pasado febrero en Zaragoza durante la primera etapa del Tour del Talento 2023, y que recayó en Silvia Fernández, educadora social y promotora de la Fundación de Arte Paliativo.

En sucesivas semanas se conocerá el nombre de los ganadores en las tres restantes modalidades de acuerdo con las siguientes etapas del Tour del Talento: la de Artes y Letras en Córdoba (13 al 19 de abril); la de Investigación Científica en Lugo (2 al 7 de mayo); y el Premio Internacional en Girona (del 5 al 9 de junio).

Antes de asistir al fallo, la reina Letizia ha conocido de primera mano, con sus respectivos autores, las cuatro iniciativas del Programa Generación Propósito, el programa que la Fundación Princesa de Girona dedica a iniciativas de impacto social, relacionadas en esta caso con la sanidad, cultura, educación financiera, y salud.