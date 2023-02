El IBDona atendió un total de 284 casos de violencia sexual en 2022, un 40,5% más respecto al año anterior. De ellas, 99 sufrieron la agresión por parte de su pareja o expareja, y 185 por parte de una persona con la que no mantenían ninguna relación. Cabe suponer que las víctimas, en realidad, sean muchas más, puesto que se calcula que solo un 10% denuncia la agresión.

Así lo explicó ayer la consellera de Presidencia e Igualdad, Mercedes Garrido, quien anunció que antes del 31 de diciembre de este año Baleares dispondrá de cuatro centros de crisis y atención personalizada a las víctimas de violencia sexual. Aunque la ‘ley del solo sí es sí’ prevé uno de estos centros en cada comunidad autónoma, el Govern y los consells insulars invertirán dos millones de euros para implementar uno en cada isla.

Otra de las novedades es que el IBDona, además de centros de crisis, dispondrá a partir del próximo mes de abril de asistencia jurídica para las víctimas. Garrido lo anunció en una rueda de prensa ayer, en la que presentó los principales datos de 2022 del servicio 24 horas de atención y acompañamiento a las víctimas de violencia machista del Institut Balear de la Dona. El año pasado, las comunicaciones que atendió este servicio aumentaron un 10% respecto al anterior: 4.822 fueron llamadas, 915 seguimientos, y 91 mensajes de WhatsApp.

Además, el 45,13% de las llamadas (2.176) fueron de carácter urgente, y por tanto requirieron de la actuación inmediata de los servicios de emergencia, como la intervención de la policía o atención médica.

Agosto fue el mes en el que se atendieron más llamadas por violencia machista, con un total de 493. Garrido subrayó el habitual incremento de las comunicaciones en verano, en parte por la reactivación de la actividad turística y la apertura de espacios de ocio en 2022. De hecho, entre julio y septiembre se atendió a 100 víctimas de violencia sexual.

Otro dato llamativo es el aumento del 140% de las llamadas de mujeres mayores de 70 años. En concreto, el IBDona atendió a 65 víctimas de 71 a 84 años, y a tres de 85 o más. Sin embargo, la franja de edad en la que se concentra el mayor número de usuarias es el de 31 a 40 años, con 791 mujeres atendidas (el 32,85% del total). Por contra, llamaron 11 usuarias menores de 15 años.

Respecto al perfil medio de víctima que acompaña el servicio, la mayoría son mujeres españolas, residentes en Baleares, de una edad entre 31 y 50 años, no conviven con su agresor ni tienen hijos en común con él, viven de alquiler, no tienen ingresos y tienen una orden de protección, detalló la directora del IBDona, Maria Duran. La duración media de las llamadas, en el caso del servicio de atención telefónica, es de 10 minutos.

El número de llamadas también aumentó un 7,04% respecto al año anterior. El incremento se produjo en todas las islas, aunque la mayoría provienen de Mallorca (el 77,62% del total). En este apartado, el IBDona se marca como reto reducir el número de llamadas en las que no se logra identificar el origen, gran parte de las veces porque la propia víctima no quiere revelarlo.

Palma es, con diferencia, el municipio con más usuarias: concentra el 63,26% del total (2.368 llamadas). Los siguientes municipios con más llamadas son Manacor, con 192; Inca, con 139; y Calvià, con 122. De estos datos se desprende que los municipios con más llamadas son los que tienen un mayor número de habitantes.

Cabe decir que el IBDona clasifica las llamadas en función de la tipología: 3.268 fueron por violencia de género, lo que quiere decir que las personas que ejercieron la violencia fueron sus parejas o exparejas. Otras 3.469 fueron atendidas por violencia machista en general.

Por otro lado, el informe del IBDona constata que las cifras de llamadas relacionadas con trata de personas y prostitución son muy bajas, posiblemente porque son colectivos muy difíciles de detectar y porque las víctimas tienen miedo a las represalias si piden ayuda. También confirma que durante 2022 no se registró ningún caso de mutilación genital o matrimonio forzado y avisa de que esto no quiere decir que no se hayan dado estas situaciones, sino que las víctimas no han acudido al servicio.