La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha respondido esta mañana en la sesión de control al Gobierno las preguntas de la diputada y líder del PP balear, Marga Prohens, acerca de la ley del 'solo sí es sí': "Me siento absolutamente responsable de esta reforma y asumo en primera persona todo lo que pueda pasar". Además, ha añadido que "una pena proporcionada y adecuada retribuye moralmente a las víctimas", en relación a la modificación legislativa presentada por el PSOE.

Prohens ha asegurado que "me alegro de que se sienta responsable porque esta es su ley", aunque ha manifestado que también es "la ley de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Emiliano García-Page y Francina Armengol". Asimismo ha acusado a la titular de Justicia de "copiar" la propuesta del PP para reformar la ley "dos meses después y un sinfín de dolor más tarde, cuando el horror es irreparable".

La diputada mallorquina ha denunciado que Llop, juez de profesión, tenía una "doble responsabilidad" en este tema "pero ha optado por callar cuando la secretaria de Estado de Igualdad, Angela Rodríguez Pam, se rio de las víctimas". Prohens ha hecho alusión a un caso sucedido en Campos: "Noviembre de 2002 en Campos, mi pueblo natal. Lleva en su coche a su exnovia con la que mantenía una relación de amistad y la fuerza a mantener relaciones sexuales. Semanas después se ofrece a llevar a una conocida a su domicilio y en el transcurso del camino se detiene y le obliga a practicar una felación. Fue condenado en 2009, pero el pasado 16 de febrero fue puesto en libertad antes de terminar su condena".

No obstante, Llop ha reiterado que el Gobierno defiende la ley porque aborda los aspectos preventivos, de protección y de persecución de los crímenes "desde una perspectiva integral que es una autentica novedad en nuestro sistema" y sigue con el modelo de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género: "Lo que usted cuenta me llega al alma como profesional y de forma personal. No es algo que yo haya leído en las noticias sino mujeres, niños, niñas y agresores que he tenido que ver cara a cara y mirar a los ojos en mi otra vida, cuando era magistrada. Reconozco la gravedad de esta situación y tenemos que actuar por las víctimas".

Finalmente la ministra ha vuelto a reconocer que "evidentemente la ley ha tenido unos efectos que no eran los deseados" y ha afirmado que han actuado "desde la primera rebaja de pena" al estudiar las resoluciones y cuál era la reacción de la Fiscalía: "Entendimos que el foco del problema era la rebaja de las penas, para blindar los derechos de las victimas, su libertad y su seguridad. Lo que mueve a este Gobierno son las víctimas".