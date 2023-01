Lluís Apesteguia, líder y candidato de Més per Mallorca ha anunciado hoy que su su formación condicionará cualquier Pacto de Govern a un "compromiso firme y urgente" a medidas inmediatas para hacer frente al problema de la vivienda que vive Balears. "En un acto de honestidad debo decir que no se ha conseguido dar soluciones a la problemática de la vivienda en estos ocho años de Govern progresista". Para ello la formación nacionalista exigirá que los partidos de ámbito estatal se comprometan en Madrid y en Europa a impulsar medidas para las islas respecto a la vivienda. Hay que recordar que la vivienda la gestiona en el Ejecutivo el PSOE y las palabras de Apesteguia son una crítica velada a sus socios socialistas respecto a la gestión en esta materia.

Varias de estas soluciones que han anunciado Apesteguia y su número dos en la lista del Parlament, Maria Ramon, son las de que no "se destinen a venta las viviendas de protección oficial (VPO) o que las personas jurídicas y sociedades no puedan ser propietarias de pisos, ya que las viviendas deben ser para vivir, no para especular". En este sentido Apesteguia ha asegurado que "no puede ser que con los recursos que tenemos en este momento no se estén construyendo viviendas sociales". Ha reclamado una reflexión al respecto de por qué medidas impulsadas por el Parlament, como es la limitación de los alquileres "estén paradas en Madrid por parte del PSOE y Podemos".

Desde Més creen que el problema de la vivienda va ligado al modelo económico del turismo. Por ello Lluís Apesteguia ha reclamado un cambio de este modelo, que se impulsen medidas más contundentes para limitar el alquiler vacacional, que la bolsa de nueva plazas quede a cero y que el Estado fije un salario mínimo específico para las islas: "Este salario mínimo debe completar las diferencias del coste de vida en Balears con respecto a otros logares del Estado", ha explicado el líder de Més. Piden para el archipiélago un sueldo mínimo interprofesional superior al 60% de la media estatal.

Maria Ramon, por su parte, ha explicado algunas de las propuestas que Més llevará en su programa electoral y que serán claves ante futuras negociaciones de pactos en las instituciones. Es el caso de que los impuestos por la compraventa de inmuebles sean progresivos por tramos con la finalidad de que las viviendas de lujo tributen más. Asimismo ha anunciado que el partido ecosoberanista impulsará deducciones en el tramo autonómico del IRPF para el alquiler de viviendas.