Los hoteleros, a favor de renovar el convenio... pero sin «ninguna prisa»

«Tenemos hasta el 31 de marzo para renovar el convenio» de hostelería. No es ningún drama. Si no lo acordamos ahora, ya lo haremos después». Ahora bien, «mejor sería llegar a un acuerdo». Así se ven las cosas desde una de las cadenas hoteleras de mayor presencia en las islas y con la experiencia de haber liderado otras negociaciones para pactar la subida salarial de los alrededor de 140.000 trabajadores que trabajan en el sector, la restauración y el ocio nocturno.

«Si llegamos a primavera negociando, el problema será del conseller Iago Negueruela. No hay necesidad de hacerlo corriendo», sentencia otra voz de gran peso en el sector turístico que, no obstante, «apostaría porque haya acuerdo de cuanto menos, mejor», porque «venimos de un convenio mucho mejor que en otros sitios».

Las prisas aprietan porque el Govern de Francina Armengol quiere tener despejado el ambiente para echar el resto en una campaña electoral que está a la vuelta de la esquina por los comicios autonómicos de mayo y el ultimátum lanzado por los sindicatos —como ha recogido este diario, si no se llega a un acuerdo esta semana, el lunes día 16 notificarán su intención de negociar un nuevo convenio— no provoca ni frío ni calor entre los empresarios. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ofrece una subida del 10 % en tres años, los sindicatos reclaman un 15 %.

«A nosotros nos meten en las elecciones y no pintamos nada en ellas... en teoría», se afirma desconfiando del rol de «mediador» de Iago Negueruela. «La función del conseller no es estar en la mesa», aunque le interese la paz social. «La negociación es entre sindicatos y empresarios», porque quien sube los salarios somos nosotros, no es el Govern».

Un mensaje clarificador dirigido al titular de Modelo Económico, Turismo y Trabajo. El macroconseller que quiere cerrar esta legislatura con otro «medalla» colgada en la pechera que allane el camino para que los socialistas sigan instalados en el Consolat de Mar.

Los empresarios ven con buenos ojos sellar un pacto con los representantes de los trabajadores, con UGT llevando la voz cantante por ser el mayoritario en el sector, y «adelantarlo si se puede. Sin embargo, se avisa, «casi todos los años» se ha negociado cuando acaba el plazo, y el convenio histórico con la subida del 17 % entre 2018 y 2022, que apoyaron las cadenas hoteleras «ha pesado mucho, es la realidad», acotan desde una que dio su visto bueno, lo que les acarreó una lluvia de críticas. «Nadie pensaba entonces en la quiebra de Thomas Cook, la pandemia, hoteles cerrados, el incremento de costes, la guerra... Todo hay que ponerlo en la balanza».

No se descarta uno nuevo

La subida salarial del 15 % se ve como «desorbitada» y se mira a los nuevos convenios de Canarias y Andalucía, con un alza del 10,25 % y del 8 %, explica un hotelero. «No digo que tenga que ser igual, pero es una base». No vislumbra llegar al 15 % con cláusulas de revisión, «aunque aquí sea más cara la vida». Hay que ponerse en la piel del otro, hay hoteles que se venden a grandes grupos...».

En una reunión previa a la Navidad en la que participaron varios hoteleros de Cala Millor se vio a algunos «bastante tocados» todavía por la histórica subida del 17 % que votó la Agrupación de Cadenas Hotelera de Balears. De ahí que no se descarte llegar a negociar un nuevo convenio. «Los hoteles individuales nos han puesto a caldo. Tienen su peso», dicen poniéndose en la piel de «un hotel pequeño de 150 habitaciones con todo lo que ha caído encima».

Hay empresarios que esperan que el Govern «juegue un papel importante porque querrán llegar a un acuerdo por las elecciones», de manera que medie para que se selle una prórroga. Pero, hay tiempo. «Abrimos a finales de febrero o marzo».

El convenio 2018-2022 «avalado por las grandes cadenas generó malestar entre los pequeños y los empresarios han sufrido mucho», abunda otra fuente. Su receta para María Frontera es «que hay que aguantar». La propia presidenta de la FEHM lo sabe en carne propia por su condición de propietaria de un hotel familiar.

Se presume que Negueruela presionará para forzar la negociación, pero no estamos «al principio de la legislatura, a saber dónde estará él tras las elecciones. En el Govern, la oposición, de ministro o de inspector en Galicia». Se abren cábalas.

Lo que está claro es que «todo el mundo juega con sus cartas», considera otro empresario que no piensa que se llegue a extremos ni vaya a caer el convenio «más trabajado de España» porque «abrir ese melón sería un disparate». Tampoco se imagina un escenario de huelgas «a pesar de la liturgia» de UGT. E incluso cree que un alza del 15 % es «más o menos razonable», pero sin cláusulas de revisión porque la inflación «irá a la baja». Confía tanto en el papel del Govern por «su capacidad para alinear intereses» y en el «sólido liderazgo» de Frontera que «se ha ganado el respeto estos años. Solo le falta que le caiga un meteorito».

Antes de Navidad la Agrupación de Cadenas informó a sus socios de que se ofrecería un 10 % con revisiones. El lunes 16, coincidiendo con la fecha marcada por UGT, hay reunión de los socios. El asunto estará sobe la mesa. «No se hace por este tema, es la habitual». Queda claro que no hay «ninguna prisa».