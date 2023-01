Marc Castilla: «En las obras del Psiquiátrico hemos visto árboles de más de cien años enterrados»

Marc Castilla (Palma, 1985), ingeniero técnico agrícola, ha desempeñado varias funciones en la Associació Balear del l’Arbre (ABA), una entidad independiente sin ánimo de lucro creada en el año 2009 que en la actualidad cuenta con más de un centenar de socios, profesionales y voluntarios preocupados por la pérdida y degradación del patrimonio arbóreo de las Illes Balears. Tras un periodo como presidente, Castilla ejerce actualmente de tesorero de la Associació.

¿Cuál considera que es la única motivación válida para talar un árbol que ha tardado décadas en desarrollarse?

Normalmente no nos basamos en una sola. Antes que nada, cualquier tala debe estar avalada por un técnico especialista en Arboricultura, que no sean otras profesiones las que den el ok al derribo de un árbol.

Bien, pero ¿qué justificaría ese derribo?

El nivel de riesgo, que el árbol tenga un tipo de alteración estructural que pueda derivar a una situación de riesgo. De riesgo o que el árbol esté muerto.

¿Cómo valora la iniciativa del contador de árboles instalado en la plaza de España?

La iniciativa es buena. Pero lo que reclamamos es que se haga mantenimiento. Que no sea un contador para ahora, si no a la larga. Tendría que haber un contador para ver cuántos de los árboles plantados han sobrevivido. Porque todos sabemos que estos árboles no son para nosotros, son para las generaciones futuras. Igual que hemos disfrutado de árboles que plantaron nuestros abuelos o bisabuelos. Por eso lo que pedimos es que nos garanticen que los árboles plantados se van a mantener por profesionales que sepan gestionarlos.

Cuando se alcance el objetivo marcado de los diez mil árboles, ¿cuál debe ser el siguiente?

Hay que seguir. Una cosa que tiene buena Palma, para no estar siempre instalado en la crítica, es que cuenta con un plan director y un estudio de la cantidad de verde que tiene Ciutat y de la cantidad que necesita para alcanzar unos mínimos de los beneficios ecosistémicos que está imponiendo la Unión Europea. Cuando se planten esos diez mil habría que hacer un nuevo estudio para saber en qué punto se encuentran para seguir creciendo. Hay que incrementar el verde porque no podemos vivir rodeados de cemento. Para atenuar la ola de calor e incrementar el bienestar de la ciudadanía.

¿No debería este contador descontar también los árboles que se talan?

Sí, totalmente de acuerdo. Debería contemplar qué se ha quitado y con qué se compensa. Porque un árbol de cincuenta años no se compensa con tres pequeños.

¿Cómo se compensa la tala de un árbol de cinco décadas?

Hay cálculos. No lo sé, a lo mejor sería con cincuenta. Pero siempre aparece la falta de espacio y el hecho de que el beneficio que te da un árbol de cincuenta años no te lo van a proporcionar diez pequeños. Por eso hay que hacer lo posible por mantener los árboles de mayor edad, para no dilapidar la inversión en tiempo y en dinero que has hecho con ellos. Tienes que hacer lo posible para mantenerlo antes de que la última opción sea talarlo y plantar otros.

¿Qué opina de los daños que están provocando las obras en el Psiquiátrico sobre su jardín de pinos?

Una aberración. Una de las cosas que pedimos durante la ejecución de obras es un seguimiento de su arbolado durante los trabajos. Hay una serie de normas que tienes que cumplir para proteger los árboles durante la ejecución de unas obras. No se ha cumplido nada. Están golpeados, enterrados, machacados... Se ha perdido un valor patrimonial y económico. Tenían un verde precioso con unos beneficios muy importantes que debían haberlo mantenido. Ir con cuidado, saber construir o renovar cosas sin dañar a los árboles.

No se han cumplido entonces las normas para proteger este arbolado...

No.

Se habló del derribo de muros del Psiquiátrico para acabar con el estigma social que acompaña a los trastornos mentales pero no se ha tenido en cuenta a estos otros seres vivos...

Se dice que la vegetación acompaña y ayuda a las personas que padecen estos trastornos y mira, al final se lo han cargado. Por eso pedimos la protección del arbolado durante la ejecución de obras, para intentar mantener lo que tienes. Si un camino lo tienes que desviar un metro, si tienes que colocar dos palés para proteger un árbol o si tienes que hacer un agujero por debajo para protegerlos, pues hazlo. Porque a la larga vas a conseguir un beneficio. Y han hecho una aberración. Nos han llegado fotos que ponen los pelos de punta. Porque hemos visto árboles enterrados que debían tener más de cien años. Enterrados a más de seis metros de profundidad junto a restos de escombros y golpeados por máquinas.

¿Qué opina sobre las talas de la reforma del paseo Marítimo?

Aquí no te puedo contestar porque nos falta información. Creemos, porque Palma tiene ese plan director, que cuando se hace una obra de esa envergadura tiene que haber unas medidas compensatorias. Se ha eliminado el arbolado porque ni con medidas de protección lo vas a salvar. En esos casos se considera mejor la tala y la reposición. Nosotros pedimos que esa reposición sea efectiva con un mantenimiento posterior realizado por profesionales. Nos falta información, pero creemos que están dejando lo máximo.

¿Cuáles son los árboles mas idóneos para Mallorca?

Los autóctonos, los que están adaptados al clima de la isla.

¿Y cuáles son?

Pinos, olivos, encinas... Tenemos mucho tipo de arbolado que también cada uno tiene sus impedimentos. Los pinos tienen procesionaria pero estaban antes ellos que las orugas. La encina no se quiere plantar porque es de crecimiento muy lento, pero hay que tener claro que el árbolque plantas no es para ti si no para las siguientes generaciones.

¿Qué problemas ha generado la plantación de especies foráneas?

El principal problema no es que provoquen más caídas de hojas, porque nosotros a ese desprendimiento de materia orgánica no lo consideramos suciedad, si no que acaben siendo una plaga o traigan una plaga con ellas. Que al final desplacen a las autóctonas generando un monocultivo o que traigan al picudo que acaba con las especies de aquí.

¿Existe un censo de los árboles que hay en Mallorca?

Es difícil. Sé que Palma y algún municipio más sí que los tiene contabilizados, pero otros no saben ni lo que tienen ni cómo lo tienen. Porque el nulo mantenimiento del arbolado es la principal de nuestras críticas. Porque si llevas una gestión correcta y el árbol alcanza su porte natural y está bien estabilizado, toda va bien. Pero si tengo los árboles machacados no se suelen contabilizar porque no obtienes rendimiento de ellos.

¿Cuál es la especie más abundante en Mallorca?

A nivel forestal nos moveremos entre el pino y la encina. Y a nivel urbano... las especies que se han ido poniendo de moda en tiempos pasados y se han ido renovando. En Calvià tuvimos un monocultivo de Celtis australis, el conocido lledoner, que está dando problemas por su masiva utilización.

¿La especie más afectada por la urbanización y la construcción?

El pino, sin lugar a dudas, ha sido el más desplazado. Es una especie además de problemática introducción en el medio urbano por la procesionaria, por su capacidad para levantar los suelos para su supervivencia. Por eso han desaparecido pinares enteros.

Los arquitectos ya reclaman edificaciones con jardines verticales, ¿qué pros y contras tienen?

Partiendo de la base de que en un muro vertical arbolado no puedes poner, son más las ventajas como el frescor que proporciona su transpiración o su capacidad de captar los elementos volátiles nocivos para la salud. El principal contra sería su difícil gestión y mantenimiento, ya que habría trabajar en altura como en las reparaciones de fachadas.

¿Cómo cree que va a afectar el cambio climático a las especies de las islas?

Al final aguantarán las cuatro especies más resistentes o las que han invadido. Es muy preocupante porque a nivel mundial esto es una bomba.

¿Actuarán los árboles como un escudo protector?

Totalmente, sí. Ya hay estudios que lo demuestran. Una profesora francesa que tuve con la que coincido plenamente decía que la única forma de parar esto es volver a plantar lo que hemos arrancado. Para apaciguar, para amortiguar, para revertir... para intentar volver a la estabilidad que teníamos anteriormente.

Picudo rojo, tomicus... ¿cuál es el principal enemigo de nuestros árboles?

El principal enemigo somos nosotros. El cambio del entorno, las modificaciones las hemos hecho nosotros. La entrada de plantas y árboles extranjeros pueden traer con ellos plagas que aquí no tienen enemigos y adquieren una mayor dimensión y un mayor problema. Para las palmáceas son el picudo y la Paysandisia los que le generan los peores problemas mientras que habría que defender a muerte a los pinos de la procesionaria, que está siendo terrible no solo para ellos si no también para los seres humanos.

¿Están los árboles de Balears en buenas manos? ¿Se actúa con ellos de la manera adecuada?

Bueno... desde nuestra asociación siempre reclamamos una mayor profesionalización del sector. Necesitamos gente preparada que se especialice en arboricultura porque no solo hay que entender al árbol como individuo si no que también hay que hacerlo en su conjunto para saber cómo actuar.

¿Qué reproche trasladaría a nuestras Administraciones en cuanto a la gestión del arbolado?

Fundamentalmente ese pensamiento político de que todo dura cuatro años. Nosotros reclamamos que los planes se hagan con vistas a los próximos cincuenta o sesenta años. Las grandes urbes están diseñándolos así. Hace poco Valencia fue nombrada capital verde. Los trabajos de hace veinte o treinta años están dando sus resultados ahora. Son modelos largoplacistas a seguir. Hay que seguir unos planes de verde igual que se ha apostado ya por el reciclaje o por el ahorro del agua.