La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha adelantado, este martes, que cuando gobiernen, "a partir de mayo", tomarán medidas para mejorar la situación actual de la sanidad en las Islas, entre las que ha destacado la realización de una estrategia a medio y largo plazo para crear "un sistema atractivo" para recuperar y fidelizar médicos como, por ejemplo, el catalán que pasará a ser un mérito.

En rueda de prensa para analizar la situación de la sanidad pública en las Islas, la dirigente 'popular' ha indicado que "se encuentra más precaria que nunca, pese a contar con más presupuesto que nunca".

Pese a que el acuerdo que la semana pasada la Conselleria de Salud y Consumo firmó con Atención Primaria le parece "una buena noticia", Prohens ha criticado que incluye medidas que "hace mucho tiempo que pedía el sector". "Ocho años de falta de política de fidelización y de huida de médicos ya no se puede solucionar en seis meses que le quedan a Armengol", ha subrayado.

"Seguimos con una falta grave de médicos en Baleares y lo están pagando los ciudadanos", ha destacado Prohens, quien ha resaltado que en algunos centros de salud no hay médicos, ni en algunas unidades básicas de algunos municipios y, además, los hospitales privados empiezan a absorber "más pacientes que nunca por la saturación de la pública".

Igualmente, se ha quejado del servicio de oncología en Ibiza, dónde "solo hay un oncólogo y el resto de pacientes son atendidos por teléfono". "La pandemia no es una excusa para no asumir responsabilidades desde el Govern. Buscar culpables no arregla la mala atención sanitaria", ha dicho.

Con todo, ha enumerado algunos datos de la sanidad pública en las Islas respecto a 2015, cuando el PP gobernaba. Según Prohens, en ocho años ha bajado la ratio de médicos de familia de 0,62 a 0,60 por habitantes, hay 200 plazas de médicos de familia que se cubren con profesionales sin esta especialidad y desde 2018 hay un descenso progresivo de médicos que tienen más de 65 años. "No está garantizada la reposición a partir de 2025 en Baleares. Desde 2018 perdemos médicos que se van a otras comunidades autónomas", ha afirmado.

Además, ha reseñado que en ocho años han bajado el número de camas disponibles para enfermos y también las de salud mental, que han pasado de 174 en 2015 a 87 en la actualidad. Prohens también ha recalcado que actualmente hay 13.000 personas más esperando un especialista, un 25% más de lo que había con el Govern del PP.

Ante ello, el PP celebrará el 28 de enero en Palma un fórum de sanidad a nivel nacional con expertos y referentes para intercambiar puntos de vista y hacer propuestas.

Para acabar, ha avanzado que en los próximos meses explicarán su programa electoral, en el que el área de sanidad se vertebra en tres ejes. El primero, realizar una estrategia para crear un sistema atractivo que fidelice a los profesionales. El segundo, un programa específico para garantizar la tasa de reposición de los médicos que estén a punto de jubilarse y, el tercero, una auditoría de las listas de espera para hacer un plan eficaz.