La presidenta Francina Armengol, se ha pronunciado hoy de forma contundente sobre la polémica del colegio La Salle de Palma. Ha acusado a Vox de "instigar el odio y alentar la violencia contra los profesores" a raíz de lo ocurrido en el centro concertado de Palma y las amenazas de muerte a una docente por ordenar retirar una bandera de España. Ello acabó con la consiguiente expulsión de los alumnos que se negaron a descolgarla. La reacción de la presidenta del Govern ha venido a preguntas del diputado de la ultraderecha, Jorge Campos, que le ha recriminado que apoyara a la profesora mientras exhibía banderas de España.

"Las normas de convivencia en las aulas las marcan los profesores y esto no va ni de banderas ni de fútbol, va de que una profesora que ha sido amenazada de muerte, señalada con fotos de su hija para hacer su trabajo. Es una vergüenza que nada tiene que ver con la democracia, es fascismo", ha espetado la presidenta al portavoz de Vox. Campos ha relatado su versión de los hechos y ha dado toda la razón a los alumnos apuntado que "tenían permiso para colgar la bandera de todos". Acto seguido ha contestado a la presidenta que "no le permito que nos relacione con las amenazas a la profesora que condenamos". El diputado de Vox ha reiterado las mismas palabras de ayer: "A la profesora no hay que amenazarla, hay que expulsarla".

Francina Armengol, en su turno de réplica, ha acusado al partido de extrema derecha de "instigar al odio" y de "instigar a la violencia contra los profesores" al pedir a los alumnos que cuelgan banderas en las aulas- de todos los centros educativos. La presidenta del Govern ha aprovechado para meter al PP en el debate sobre la polémica de La Salle y les ha recriminado su "silencio atronador y equidistancia en una cuestión tan grave". Toni Costa, portavoz del PP, ha salido al paso de las afirmaciones de Armengol apelando a "la moderación, prudencia y responsabilidad que todos deberían tener en esta cuestión".