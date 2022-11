Juan Bravo: «Las encuestas apuntan a que Marga Prohens será presidenta de Balears»

Juan Bravo es vicesecretario general de Economía del PP nacional. Nació en Mallorca en 1974, inspector de Hacienda, diputado por Ceuta, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y ahora en la sala de máquinas del equipo económico de Alberto Núñez Feijóo. Además, fue jugador de fútbol sala en División de Honor

¿Qué recuerdos tiene de la isla donde nació?

Mi padre estuvo destinado en Mallorca en una compañía de seguros y mi madre llegó a tener una perfumería. Nos marchamos cuando yo apenas tenía 4 años. He vuelto alguna vez, pero la visita de hoy es la primera en 35 años. Siempre he sido mallorquín y de joven era del Mallorca y del mítico portero Ezaki Badou.

¿Marga Prohens será la nueva presidenta de Balears en 2023?

Está demostrando capacidad para liderar el PP de Balears y en consecuencia será la presidenta de todos los baleares. Así lo indican las encuestas y otra cosa importante que apuntan es que los ciudadanos la ven como una persona con un proyecto claro.

Usted tiene experiencia de gobernar con Vox en Andalucía. ¿Qué consejo le dará a Marga?

Yo no soy quién para dar consejos, me consta que Marga y el presidente Juanma Moreno tienen muy buena relación. Y si me pregunta por Vox, yo creo que hay que centrarse en todos como se hizo en Andalucía. Se aceptaron enmiendas de todos los partidas a los presupuestos. Nos apoyamos en Vox pero hemos escuchado a Podemos o Adelante Andalucía y esa ha sido la clave, ya que la gente ha visto a un presidente con capacidad de gestión y todos se sienten reflejados en el proyecto.

Marga representa la moderación. Ha sido capaz de apoyar la Ley de Fosas porque era una ley que venía a unir y la gente sabe que votarla es votar a quien busca unir y escuchar.

Hoy participa en la conferencia política del PP. Hablará sobre economía, retos y oportunidades. ¿Cuáles son?

Tenemos una gran oportunidad con los fondos europeos y no se está aprovechando ni están llegando a la gente. Explicaremos nuestros principios económicos que son: una fiscalidad para el empleo, simplificación de trabas administrativas, control del gasto público superfluo para destinarlo a educación, sanidad o servicios sociales; los fondos europeos y vincular el crecimiento a los sectores que más empleo puedan aportar.

¿Por qué es mejor bajar impuestos que ayudas directas?

Bajar impuestos de por sí no es la solución. Hay que hacerlo bajo un sistema objetivo, acompañado de las medidas y siempre que la situación lo permita. Las ayudas hacen a la gente dependiente. Claro que hay que ayudar a familias vulnerables, pero no puede ser el sistema con el que queramos controlar a los ciudadanos. La economía española no acaba de funcionar debido a que el Gobierno no hace los cambios estructurales que son necesarios.

La ministra Montero, que fue consejera de Hacienda de Andalucía como usted, decía que Balears no necesita un REB. ¿Se ve diferente la insularidad desde Sevilla o desde Madrid?

También defendía un nuevo sistema de financiación para Andalucía y lleva más de cuatro años como ministra y no ha hecho un solo cambio. Los que hemos tenido la suerte de vivir en territorios extrapeninsulares, como yo en Ceuta, entendemos perfectamente esta realidad. El REB es necesario para permitir las mismas oportunidades y compensar las partes negativas. Ello se debe entender más allá de la política y desde la solidaridad que debe haber entre todos los territorios de España.

El PP de Balears ha criticado que el REB es temporal. ¿Puede garantizar que con Feijóo será permanente?

Lo que pide todo el mundo es seguridad jurídica. Aprobar un REB para cinco años no tiene esta estabilidad, hace que sus efectos sean muy limitados y nosotros apostamos por dar esta estabilidad y seguridad que necesitan las islas.

¿Y el problema de la vivienda?

Con las medidas que han intentado hasta ahora la vivienda no está mejor en Balears. Me parecen más interesantes medidas como las de Marga Prohens mediante ayudas al acceso, rebajas en las transmisiones patrimoniales o liberar suelo para facilitar la construcción mediante la colaboración público-privada.