Más de 400 trabajadores, públicos y de empresas privadas, han salido esta mañana en Palma para protestar por el bajo sueldo que cobran, en dos concentraciones que se han celebrado, la primera frente a la Conselleria de Educación y la segunda frente a las puertas de la Delegación del Gobierno. Los trabajadores han sido convocados por los diferentes sindicatos que les representa.

La concentración de la Conselleria de Educación estaba convocada por los sindicatos Anpe, Simebal, Satse, Usae, Csif, Jupol y Jucil. La mayoría de trabajadores eran del sector educativo, aunque también había empleados de otras administraciones públicas. Los manifestantes llevaban plátanos inflables, para exigir al Govern que aumente el plus de residencia y lo iguale con el de los trabajadores de Canarias.

El portavoz del sindicato Unisep, Víctor Villatoro, ha explicado que el plus de residencia de los trabajadores públicos de Baleares no se actualiza desde el año 2007. Desde entonces, ha dicho, la vida en las islas se ha encarecido, de tal manera que para los trabajadores del sector público es muy complicado, por ejemplo, poder acceder a una vivienda. Ha asegurado que entre un trabajador de Canarias a uno de Baleares existe una diferencia de unos 400 euros a favor del primero en el plus de residencia.

Miguel Lázaro, representante del sindicato Simebal, hizo un llamamiento a la presidenta Armengol y le ha exigido que “cuide de su infantería”, refiriéndose al personal público, de distintos sectores, que se encarga de cuidar de la población balear.

A la misma hora, otros 200 trabajadores de distintos sectores también se han manifestado a las puertas de la delegación del Gobierno. Esta vez el lema de la concentración era “recuperación del poder adquisitivo ya”. Este acto de protesta ha sido organizado por las formaciones sindicales Anpe, CCP, Fasga, Fetico, Fine, Fsie, Satse, Slt y Uso. La razón principal de la manifestación es la reivindicación del desbloqueo de la negociación colectiva, así como un incremento de los salarios de empleados públicos y privados, para que puedan recuperar el poder adquisitivo que han perdido por el alza de los precios.

Varios de los representantes sindicales presentes en la protesta han leído un manifiesto en el que resumían las reivindicaciones que exigen al Gobierno central. También se le ha hecho entrega a la delegada del Gobierno, Aina Calvo, de un escrito en el que se recoge las principales reivindicaciones.