El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, celebra mañana los 50 años de su ordenación sacerdotal y ha invitado a sacerdotes, religiosos y laicos a acompañarle en una celebración en la Catedral.

Según informó ayer el Obispado en una nota de prensa, la misa de acción de gracias se celebrará el viernes a las 9.00 horas en la Seu.

Para conmemorar el aniversario, Taltavull también remitió una carta a la ciudadanía: «Os pido que el viernes, estéis o no en la Seu, me tengáis presente en la plegaria para que el Señor me ayude a seguir siendo fiel al ministerio que me ha confiado para vuestro bien», manifestó en una misiva en la que aprovechó para invitar a todos los ciudadanos a la misa.

El obispo rememoró en la carta su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en la Catedral de Menorca el 23 de septiembre de 1972. Además, ayer hizo cinco años desde que fue nombrado obispo de Mallorca.

«Mis años de vida sacerdotal y servicio episcopal me han hecho darme cuenta de cómo el Señor se ha hecho presente en mi vida y en la de todas las personas, que sois vosotros, con las que me he encontrado por tantos motivos en la actividad pastoral y compartiendo la amistad», expresó Taltavull.

Asimismo, el obispo aseguró en su carta que es «consciente» de sus «debilidades y carencias», que ha ido «superando» con «la fuerza del Señor y la ayuda fraternal».