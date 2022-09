Piden 5 años de cárcel para el presunto patrón de una patera que llegó a Cabrera

La fiscalía solicita una condena de cinco años de cárcel para un argelino acusado de patronear una patera que llegó hace tres meses a Cabrera con él y otros 17 migrantes a bordo. El ministerio público sostiene que el acusado realizó la travesía entre Argelina y Mallorca a cambio de dinero y que era el encargado de dirigir la embarcación. El hombre, de 39 años, está acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Está previsto que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia Provincial.

La embarcación quedó a la deriva en la madrugada del pasado 8 de junio y fue interceptada por la Guardia Civil a unas cuatro millas de Cabrera. La fiscalía relata que se trataba de una barca de unos seis metros de eslora provista de un único motor fuera borda de 40 caballos. A bordo navegaban 18 personas, todas de nacionalidad argelina. La acusación sostiene que habían partido unas 24 horas antes de la localidad de Corso, en la provincia de Bumerdés del país africano. Los migrantes fueron trasladados hasta Cabrera, donde Salvamento Marítimo los recogió para llevarlos hasta Palma.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y en cuestión de horas identificó al sospechoso como el patrón de la embarcación. Los agentes recabaron diversas pruebas y testimonios que avalaban esta hipótesis.

Sobrecargada y peligrosa

La patera, expone el ministerio público, era «precaria y no apta para este desplazamiento». Iba sobrecargada, no había ningún tipo de medida de seguridad para los pasajeros y no tenían más instrumentos para la navegación que el GPS de una aplicación de teléfono móvil. El ministerio público destaca que estas condiciones hacían del trayecto un recorrido peligroso, con riesgo para los migrantes de sufrir hipotermias y ahogamientos.

Según la investigación, los patrones era el acusado y otra persona que está en paradero desconocido. El viaje había sido organizado por mafias radicadas en Argelia, que cobraron a cada migrante unos 300.000 dinares, unos 2.000 euros. El sospechoso está en prisión provisional desde aquel mismo día.

Está previsto que el juicio por estos hechos se celebre el próximo viernes en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

La interceptación de esta patera se produjo en plena oleada de llegadas de embarcaciones con migrantes a las costas de Mallorca. Ese mismo día, la Guardia Civil interceptó otras cuatro patera en Cabrera, la Colònia de Sant Jordi y la zona de Cap Blanc. Además, otra barca de estas características fue localizada en Formentera aquella jornada. En total, fueron interceptadas 113 personas procedentes de Argelia.