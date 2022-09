"No tenía ni idea de que a partir de hoy el tren y el metro eran gratis" o "me han cobrado y no entiendo por qué" han sido las frases más sonadas en el primer día de bonificaciones y descuentos en el transporte terrestre de las islas. A pesar de que hace semanas que se lleva anunciando, la medida adoptada por el Gobierno central para ayudar a los ciudadanos a afrontar la escalada de precios era desconocida por un grupo importante de usuarios, que se han llevado una grata sorpresa.

Relacionadas Miles de usuarios estrenan hoy la gratuidad del tren y del metro sin que se haya reforzado el servicio