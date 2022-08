Fármacos inyectables contra la obesidad llegan a Palma

La obesidad es una enfermedad que ocasiona otras enfermedades (muchas de ellas potencialmente mortales) y se trata de una condición que hay que vigilar y controlar a lo largo de toda la vida. En los últimos años se han aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) los fármacos liraglutida y semaglutida, que ya forman parte del arsenal terapéutico de los especialistas de Juaneda Hospitales. Son autoinyectables y ofrecen resultados óptimos en pérdida de peso y mejoría de la salud, siempre bajo vigilancia médica y son estilos de vida saludables.

El doctor Luis Alberto Gómez, médico endocrinólogo, lidera la Unidad de Obesidad de Juaneda Hospitales, con consulta en Clínica Juaneda y Hospital Juaneda Miramar, junto al también especialista en esta rama de la Medicina el doctor Luis Masmiquel.

Fármacos inyectables

La obesidad tiene tratamientos médicos autorizados mediante inyectables desde hace dos años. Se trata de la familia de los análogos del GLP 1, que tienen la capacidad de activar sus receptores endógenos a nivel intestinal y de sistema nervioso central. El primero de los fármacos autorizados para su tratamiento fue la liraglutida y posteriormente se autorizó también la semaglutida, ambos disponibles en nuestro país.

La liraglutida y la semaglutida son fármacos autoinyectables. El primero se administra mediante una inyección diaria y el segundo con una inyección semanal, en ambos casos subcutáneas y autoadministradas por el propio paciente, que recibirá una formación específica para ello en la consulta del especialista, para obtener la información necesaria para poder suministrarse el fármaco correctamente funcionamiento de la pluma o inyección, partes del cuerpo donde aplicarla, tiempo necesario entre cada dosis, carga y recarga del dispositivo, etc. «Dado que pueden provocar náuseas y vómitos —explica el doctorGómez—tienen que estar sometidos a una prudencia en la dosificación. No es tan sencillo como inyectarse un fármaco y adelgazar. Tiene que haber una valoración médica y un seguimiento por el especialista», subraya.

Riesgos del tratamiento

El doctor Gómez señala que «las inyecciones son fármacos, y como tales pueden tener efectos adversos y tienen sus indicaciones específicas. Hay varios tipos de estos fármacos y unos pueden ser más adecuados que otros para cada paciente. El médico que los paute tiene que estar familiarizado con estos medicamentos y tener experiencia en su manejo». «Todos estos medicamentos —explica el doctor Gómez— proceden de la investigación y de los ensayos clínicos para el tratamiento de la diabetes, enfermedad en la que se pueden utilizar indefinidamente». «Sin embargo, en pacientes con obesidad se utilizan dosis superiores a las utilizadas en diabetes», aclara el especialista.

Este fármaco implica un tratamiento duradero, no son medicamentos para procedimientos de uno o dos meses. Y es que «de otro modo habría un efecto de reganancia de peso». El endocrinólogo de la Unidad de Obesidad de Juaneda Hospitales añade que, además, un proceso de adelgazamiento en los casos de sobrepeso no grave o excesivo, no puede esperarse que culmine antes de un periodo de por lo menos tres meses.

El doctor Gómez hace especial énfasis en que «la dieta tiene que formar parte del estilo de vida de la persona», por ello, la Unidad de Obesidad de Juaneda Hospitales cuenta con especialistas en nutrición y dietistas, además del equipo de endocrinos.

Un criterio fundamental para el éxito de estos tratamientos «es mantener la adherencia al fármaco pero también llevar la dieta, hacer ejercicio y someterse a los controles médicos establecidos, así como a los del dietista o del nutricionista. De hecho, el ‘comedor emocional’ (el que no come por hambre) puede superar al medicamento y engordar, si no sigue la dieta».

«La obesidad es una enfermedad metabólica y crónica que requiere de un compromiso por parte del paciente en cuanto a hábitos de vida. La pérdida de peso será mayor y más sostenida si el fármaco se acompaña de dieta y ejercicio», concluye el especialista, como resumen del enfoque que se ha de adoptar ante la obesidad y su tratamiento.