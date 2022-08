Denuncia que tiene que pagar seis mil euros en multas por un «error de notificación» del Ayuntamiento

Un vecino de Palma denuncia que debe afrontar una deuda superior a los seis mil euros en multas de tráfico por «un error en la notificación» del Ayuntamiento. Se trata de diecisiete expedientes por exceso de velocidad en un radar de la calle Pompeu Fabra, por la que transita varias veces al día, y en la que la velocidad está limitada a 40 kilómetros por hora.

«Las notificaciones pertinentes parecen haber llegado a una dirección en la que yo estaba empadronado, pero que no es mi residencia habitual. Y en todo caso nunca llegaron por carta certificada, lo que habría requerido una firma por mi parte», señala este residente, que responde a las iniciales J. E.

Todo empezó el pasado 25 de mayo, cuando accedió a su área personal de la Agència Tributaria de les Illes Balears (ATIB) para realizar una gestión y en el apartado de ‘deuda pendiente’ apareció una cifra algo superior a los cinco mil euros por varias multas no pagadas entre abril de 2021 y abril de 2022. Gran parte de estas sanciones habían duplicado o triplicado su valor inicial por recargos e intereses de demora. Castigaban el exceso de velocidad y también el incumplimiento del deber de identificarse como el conductor principal del vehículo. En las siguientes semanas se le notificaron nuevos expedientes, también por exceso de velocidad en el mismo radar, hasta que la deuda superó los seis mil euros.

A lo largo de casi un año el Ayuntamiento envió todas las notificaciones al domicilio en el que J.E. estaba empadronado, aunque no era su residencia habitual desde hacía 18 años. De este modo, permaneció ignorante de la creciente deuda que iba contrayendo, cada vez más inflada por los intereses de demora. Este vecino reprocha al Ayuntamiento que no enviara los avisos también a su residencia habitual, que también es la que aparece en el permiso de circulación de su vehículo.

«Personado en dependencias del Ayuntamiento de Palma me informan de palabra de que las direcciones de notificación son la de empadronamiento y la dirección del permiso de circulación. En mi caso, las notificaciones nunca llegaron a la dirección del permiso de circulación. Si hubiera sido así, habría tenido conocimiento de ello desde el primer momento», subraya J.E. en conversación con este diario.

«Pienso que el Ayuntamiento opera con evidente mala fe y falta de transparencia desde el momento en que no hace lo posible por hacer llegar las notificaciones con todos sus medios al alcance. Y esto podría estar afectando a un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos, que quedamos indefensos y con la única salida de poner un recurso. El pasado día 16, haciendo cola en el cuartel de la Policía Local de Sant Ferran, tanto la persona que iba delante de mí como la que iba detrás estaban allí por una situación como la mía, con multas ya en fase de ejecución de las que habían tenido conocimiento al final del proceso», señala este vecino.

A principios de julio este residente se empadronó en su domicilio habitual y en una de sus visitas a la ATIB le aconsejaron que abonara la deuda porque de lo contrario seguiría inflándose con recargos. Asimismo, gran parte de las multas ya estaban en ejecución y por tanto no eran recurribles. «Pedí un crédito porque no puedo pagar una cantidad tan alta, pero no me lo concedieron. Hasta ahora he podido pagar unos 1.300 euros, pero el pasado mes me embargaron 300 euros de la nómina. Supongo que es el principio de todo lo que me van a embargar en los próximos meses», lamenta J.E.

Este residente ha puesto un recurso en el que solicita a Ayuntamiento que le libere del total de la deuda o, en su defecto, «quedar exento del pago de los importes derivados de los impagos por dilación por el error cometido en la notificación». En tal caso, la deuda experimentaría una notable reducción.

Cort «Es más eficaz notificar en el domicilio de empadronamiento»

El ayuntamiento de Palma defiende que las multas se notifican habitualmente al domicilio en el que el ciudadano expedientado está empadronado, tal como recoge la normativa, aunque concede que también puede hacerse a la dirección que aparece en el permiso de circulación: «Es más eficaz enviarlas al domicilio de empadronamiento porque el Ayuntamiento tiene acceso al padrón y en la práctica los datos del padrón son los primeros que los ciudadanos modifican en caso de cambio de domicilio».