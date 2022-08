El famoso cartel SOS Turismo que suplicaba que volvieran los turistas que la pandemia estaba alejando, ahora ha tachado al turismo como víctima de los meses calurosos y solicita el rescate de los residentes, cansados de la masificación turística que está experimentando la isla este año.

La presidenta del Govern Francina Armengol, ha asegurado ser consciente de este problema y que por ello el Ejecutivo ha trabajado siempre en una "línea de equilibrio fundamental" para las islas, que ha clasificado como "frágiles" ante la limitación de recursos naturales que sufre.

Armengol tiene claro que "no queremos crecer más en turismo" y que el Govern "no solo reflexionamos" sino que llevan a cabo medidas "valientes" cómo es la "pionera" ley turística en vigor que limita las plazas turísticas y plantea de la reducción de estas, una iniciativa que "no ha tomado ninguna nadie más": "Somos una destinación turística a primer nivel internacional y queremos seguir siéndolo en base a la calidad, pero no a la cantidad", ha explicado esta mañana.

Sin embargo, no ha olvidado recordar que las medidas para la limitación del turismo siempre han generado voces críticas "tanto en sectores de la isla como en el resto de España", y que aunque "ahora parece que todo el mundo tiene una línea clara", muchos deciden "no apoyarlas" cuando se anuncian.

A pesar que desde el Govern han "conseguido alargar" la temporada turística, ha dicho ser consciente de que "hay que minorar las puntas que aún tenemos". Así pues, la intención es realizar "inversiones culturales" que puedan ligar el turismo a otras estaciones del año.

La presidenta ha concluido reconociendo a la sociedad tanto a empresarial como trabajadora que en "una situación límite y de bajada de la económica han conseguido reactivarla y conseguir una plena ocupación".