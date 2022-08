La noticia sobre Beth Oliver, la influencer mexicana que publicó varios vídeos sobre el uso del catalán en Mallorca, ha provocado una oleada de reacciones.

Entre ellas, Àngel Aguiló Palou, periodista y director del programa de IB3 'Jo en sé + que tu', se autodenomina "president de Mallorca" y es conocido, entre otras cosas, por sus vídeos sobre "que es y que no es ser mallorquín" en redes sociales.

El periodista ha publicado un video en su cuenta de Twitter sobre el tema: "Yo estaba tan tranquilo en mi casa haciendo la comida cuando me han enviado una noticia de Diario de Mallorca". A continuación, inserta fragmentos de las publicaciones de la mexicana y comenta sobre ellos con un toque de humor: "Fíjate si tienen poca vergüenza los mallorquines que tenemos una lengua propia, el catalán. Y no solo esto, sino que somos tan desgraciados que nos atrevemos a utilizarla".

No puc més, de veres. pic.twitter.com/IJnOSgOE0S — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) 18 de agosto de 2022

Aguiló ha tildado de "intolerante" a la influencer que, en varios de sus vídeos, se pregunta qué significan algunas palabras en catalán como por ejemplo 'rebuig'. También ha reflexionado sobre las personas que viajan a otros países y no entienden el idioma del lugar: "Si tú eres turista, te vas a Francia y ves un letrero en francés, te esforzarás para entenderlo y, en el peor de los casos, cogerás el móvil y lo traducirás".

El director del concurso 'Jo en sé + que tu' de IB3 se caracteriza por ser sincero y utilizar el humor para dar su opinión sobre las noticias que ocurren en el día a día y no ha dudado en criticar la actuación de Beth quien, a través de sus redes, ha confesado que va a volver a México: "Vete, y como digo siempre, cierra fuerte (la puerta) y no vuelvas. No queremos gente así en nuestra casa".

Beth Oliver, la influencer mexicana que ha publicado vídeos en sus redes sociales sobre los carteles en catalán

Beth Oliver es una influencer mexicana que reside en Mallorca, según explica ella misma en sus vídeos. Tiene más de cinco millones de seguidores en su canal de TikTok, y ha dedicado varias publicaciones en esta red social a quejarse de la presencia pública del catalán en la isla.

“Si eres turista y quieres leer las señales, en Mallorca no vas a entender ni madre”, afirma en tono de enfado y culmina “Aeroport en vez de aeropuerto”, con cara de preocupación y extrañeza. “Hay señales que son fáciles de entender pero hay otras que son muy complicadas ¡No entiendes ni madre!”, finaliza.

"¡Estoy en Mallorca y aquí todo te lo ponen en catalán!", empieza otro vídeo mientras sale de casa camino de los contenedores de basura para demostrar que las indicaciones en catalán hacen imposible su comprensión.