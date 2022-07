Tiger Woods consulta al médico de Rafael Nadal en Barcelona

En el conflicto entre los seres humanos y las cabras, siempre del lado del mamífero más inteligente y menos destructivo de Mallorca. Por si queda alguna duda sobre la identidad del mejor deportista del mundo, Rafael Nadal estaba navegando mientras Tiger Woods fue a visitar el museo del tenista en Manacor sin avisar previamente. Al mismo tiempo, se producía una curiosa interacción sanitaria de la que ambos eran conscientes.

El PSOE de los EREs se refugia en que el voto de mi casa es particular, pero cuando llueve te condena como los demás. Estábamos en que Tiger Woods aterrizó en Son Sant Joan procedente de Barcelona. La escala en su viaje a Mallorca desde el British Open, que había ganado en tres ocasiones antes de su triste desempeño en esta edición, se debía precisamente a los tremendos dolores óseos que le martirizaban. El estadounidense quiso informarse sobre el terreno de los tratamientos que recibió el tenista en la Ciudad Condal.

Aunque nuestro respeto es relativo hacia los deportes que pueden practicarse sentado y fumando, la docena de grandes triunfos de Woods en la primera década del siglo obligan a consignar que se ha puesto en manos de los mismos médicos que auxiliaron al tenista para ganar Australia y Roland Garros. Dos campeones que pugnan por el título de inigualables, y un mismo combate contra las lesiones, compartido hasta en la consulta y tratamiento.

Una isla donde confluyen sin interseccionalidad Nadal, Cristiano Ronaldo y Tiger Woods no precisa ninguna publicidad adicional a cargo de Familias Reales. Al revés, las cabezas coronadas mendigan un hueco en la isla para alternar con sus estrellas reales. Hablando del deporte a palos, la práctica totalidad de los campos de golf de Mallorca están finalmente en manos alemanas, en algún caso con 90 mil euros de entrada para ser socio más una cuota anual próxima a los cuatro mil. El deporte del pueblo, los caddies serán nativos.

Las expectativas del Pacto han mejorado ahora que se sabe que Núñez Feijóo vota al PSOE, aunque sea por error que es quizás la única forma de hacerlo. Si cunde el ejemplo de su líder entre la derecha, la victoria socialista puede ser sonada. Hablando del PP, el obispo de Murcia pidió perdón por su vacunación junto a su entorno, el consejero de Sanidad murciano fue destituido, la fiscalía llevó a cabo una investigación archivada aunque invitando a un reproche «social, político o ético». Los acusadores de Mallorca estaban muy entretenidos con el confeti de los acusados en falso para distraerse con asuntos de enjundia. Aquí no tenemos derecho ni a una humilde retractación, porque la izquierda es más tolerante con los abusos. La consellera asegura que «volvería a hacerlo». No cabe duda, por eso no ha dimitido y será clave en la derrota del año próximo.

Tomeu Cifre, alcalde de Pollença para desgracia de dicho municipio, es un campeón de la impostura política y acreditado encantador de serpientes periodísticas. Máximo responsable de la destrucción de Formentor sin pamplinas burocráticas, se fue del PP pretendiendo estar en desacuerdo con sus métodos, cuando su posterior trayectoria urbanística demuestra que el comportamiento típico de la derecha mallorquina se le quedaba estrecho.

La lista de los diez mejores aeropuertos europeos correspondiente al mes de julio, en atención a los retrasos que experimentan los pasajeros, incluye a los aeródromos de Gran Canaria, Alicante y Málaga. Ustedes mismos. Leemos en el Financial Times que «la crisis de la vivienda ha empezado a gripar la economía local, expulsando de la isla a muchos de los trabajadores clave, los doctores, profesores y trabajadores públicos que necesita para funcionar». Un hermoso retrato de Mallorca, salvo que el artículo se refiere a Hawai. El mundo es un pañuelo.

La imagen que hoy nos ilustra no muestra una invasión pirata, o tal vez sí. El urbanismo marino de los yates bloquea el disfrute del paisaje en Illetes, con indeseado chiringuito adjunto. La filosofía de los clubs de playa de pago, colados de rondón en la Ley de Turismo, reside en que el Govern ecologista considera inaceptable que un mallorquín agarre su sombrilla y se plante gratis en el litoral, en contra de la promoción del ministerio de Igualdad.

Reflexión dominical selectiva: «Al Tribunal Superior le sobran motivos para condenar a la izquierda, pero siempre encuentra un motivo para exculpar a la derecha».