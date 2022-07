La delegada de la AEMET en Balears, María José Guerrero, ya no habla de noches tropicales -aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20º-, sino de noches tórridas en los que las temperaturas mínimas no descienden de los 25º.

Esta circunstancia se dio la noche de ayer a hoy en Capdepera y en la estación de Palma Portopí (26º) y en Banyalbufar, Port de Sóller y la Colònia de Sant Pere, todos ellas con temperaturas mínimas de 25º. Guerrero ha achacado estos elevados registros en zonas costeras a que las temperaturas se enfrían más rápidamente en el interior que las zonas más cercanas al litoral. La actual ola de calor puede prolongarse más allá del lunes en Baleares