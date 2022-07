El PP de Marga Prohens se desentiende de su pasado más inmediato y no ha querido valorar el fallo del Supremo que ha condenado a su ex secretario general José María Rodríguez por el caso Over.

«Como siempre y a diferencia de lo que hacen otros partidos, el Partido Popular de les Illes Balears respeta y acata las decisiones judiciales. No es diferente en este caso, que, pese a resolverse ahora, se refiere a unos hechos ya conocidos y ocurridos hace casi 20 años. El Partido Popular trabaja hoy centrado en el futuro para ofrecer una alternativa a los ciudadanos de las Illes Balears», señalaron fuentes oficiales de la formación conservadora. Más críticos se mostraron los principales partidos que hoy conforman el Ejecutivo autónomo. Así, el secretario de Organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, estimó que «la justicia ha confirmado, una vez más, la financiación ilegal del Partido Popular de Jaume Matas y de José María Rodríguez con la reciente condena del Cas Over». Bonet subrayó que «debemos recordar que la imputación de Rodríguez supuso la dimisión y, por tanto, la salida de la primera línea política de la cúpula del Partido Popular de Palma, con la que se vio afectada Sandra Fernández, la actual mano derecha de Marga Prohens, y Álvaro Gijón, alto cargo del Partido Popular que tuvieron que dimitir obligados por la dirección estatal por otra trama corrupta». El Supremo confirma la condena de 3,5 años de cárcel para José María Rodríguez El secretario de Organización exigió al PP que, ante esta condena, «renieguen de aquel pasado de corrupción del que no deberían presumir ni estar orgullosos». Bonet recordó que «Rodríguez tuvo que dimitir, después de que se iniciaran las investigaciones del Caso Over que ahora se confirman con esta condena» y añadió que el fallo «confirma la financiación ilegal del PP durante más de 10 años quedando en evidencia todas aquellas personas que en algún momento han defendido a Rodríguez». El socialista también quiso recordar que «Rodríguez, máximo responsable del PP en ese momento, ha sido condenado por prevaricación, delito de fraude y malversación de caudales públicos y falsedad por las campañas electoral del PP de 2003 y 2007». Por tanto, «pone en evidencia de qué forma ganaba el PP las elecciones de Matas». Por su parte, el secretario general y candidato de Més por Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, valoró la confirmación de 3,5 años de cárcel al político del PP, José María Rodríguez, y, tras mostrar su «respeto» por el fallo, lamentó que con la confirmación también se constata, una vez más, la financiación ilegal del PP en Balears Desde Més por Mallorca también reclamaron responsabilidades a la presidenta del PP balear, Marga Prohens, y recordaron que dentro de las filas de los populares todavía quedan personas activas en política de la época de Jaume Matas y de esa corrupta legislatura (2003-2007). «Desde Més lamentamos que, después de más de siete años de no gobernar el PP en Balears, nuestras islas aún sigan siendo el epicentro de la corrupción del PP a nivel estatal», señaló el secretario general ecosoberanista, que finalizó diciendo que «esta nueva sentencia demuestra la envergadura y la instauración de la corrupción dentro del PP, especialmente el de Balears».