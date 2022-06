La movilización de la Obra Cultural Balear, que esta tarde se reúne con entidades y sindicatos afines para exigir al Govern que rectifique la exoneración durante dos años del nivel de catalán para los interinos que estabilicen su plaza, está creando controversia en el seno del Pacto de Izquierdas. La consellera de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido, ha salido al paso de la críticas de la OCB durante su comparecencia en el Parlament. Garrido ha asegurando que "los interinos que no acrediten el nivel de catalán en dos años perderán su plaza". Garrido ha recordado que este proceso de estabilización viene de sentencias de los tribunales europeos y, por consiguiente, se debe ser muy escrupuloso.

"Se ha sido muy restrictivo", ha indicado Garrido en el sentido de que se ha exigido el máximo posible con el tema del catalán. Ha explicado también que solo se les dará dos años para acreditar el nivel de catalán a aquellos que ocupen una plaza que cuando se creó y accedieron a ella no se exigía el catalán. Desde el Govern aseguran que esta medida es para evitar impugnaciones ante la Justicia. La consellera Garrido ha añadido también que por la premura del tiempo no se puede convocar un examen específico de catalán, ya que la convocatoria de las pruebas debe hacerse antes del 31 de diciembre de este año y deben publicarse las bases e iniciar todo el proceso de concursos y oposiciones. "No había tiempo para que pudieran estudiar y se ha optado por esta opción de dar dos años para acreditar el catalán", apostilló la titular de Presidencia y Función Pública.

"El catalán debe ser un requisito para garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la administración en su lengua", ha dejado claro la consellera de Presidencia y Función Pública. "El objetivo concreto de este proceso ha sido garantizar la seguridad jurídica, trabajando con la Abogacía de la Comunidad y los servicios jurídicos de los consells y ayuntamientos.

Hay que recordar que existe un gran pacto sobre este proceso de estabilización para reducir hasta el 8% la tasa de interinidad como marca la Unión Europea. Sindicatos y partidos, entre ellos todos los de la izquierda han dado su beneplácito al proceso en una amplia mayoría. Partidos como Més o un sindicato como el STEI, entidades ambas muy sensibles en favor del catalán, han apoyado el proceso.

Para ello, se ha establecido que los interinos que llevan más de cinco años ocupando una plaza de forma ininterrumpida podrán quedar fijos en el caso de que superen un concurso de méritos. Los interinos que superen los tres años en la misma plaza tendrán que superar un concurso oposición con condiciones favorables para quedarse en ella.

Con todo, el Govern saca a estabilización en torno a las 10.000 plazas. En sanidad un total de 4.114 plazas salen a estabilización, 2.646 en educación, 550 en servicios generales y unas 1.200 en las empresas públicas. En los consells y en los ayuntamientos también se contabilizan varios miles de plazas de interinos que llevan más de tres años y ellas y cuentan con una tasa de interinidad muy alta. Algunos ayuntamientos y consells están en torno al 80%.