Las protestas contra los cruceros no son exclusivas de Mallorca ni del puerto de Palma. Una decena de activistas franceses han impedido hoy la entrada del megacrucero Wonder of the Seas, el buque turístico más grande del mundo, al puerto de Marsella. La acción de protesta contra la contaminación y la saturación de la ciudad turística, ha empezado a las siete y media de la mañana y ha sido breve, tras ser neutralizada por la intervención de la gendarmería marítima, que finalmente ha permitido al buque de la naviera Royal Caribbean acceder a las instalaciones portuarias, ha narrado el periódico francés Le Figaro.