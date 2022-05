El humo no era humo. Royal Caribbean, la naviera propietaria del Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo, que ayer atracó en el puerto de Palma en el inicio de su primer recorrido por el por el Mediterráneo, ha querido explicar hoy que la nube de humo grisácea que salía ayer por las chimeneas del buque durante su aproximación y maniobra de atraque en el puerto de Palma no eran gases contaminantes, sino "vapores".