La UIB rechazó la oferta del Sant Joan de Déu para crear otra facultad en Inca

Apenas dos días después de conocerse que el ministerio de Universidades ha autorizado los nuevos estudios de enfermería privados promovidos por el CESAG y el grupo Quirónsalud, que a partir del próximo mes de septiembre ofrecerán cincuenta nuevas plazas de este grado, este diario pudo saber que el pasado mes de noviembre la UIB rechazó un ofrecimiento para crear otra facultad de enfermería adscrita a la de la Universitat pública balear con una oferta académica también de cincuenta plazas.

Responsables del proyecto del Sant Joan de Déu han explicado que su oferta pasaba por ser un «centro adscrito» a la universidad pública del archipiélago, lo que implicaba que tenían que ofrecer el mismo plan de estudios de enfermería que imparte hoy en día la UIB.

Ofrecieron además construir una nueva facultad de enfermería en Inca, en un lugar que no precisaron al abortarse el proyecto pero que se hallaría muy cercano a la actual ubicación de su hospital en la capital de Raiguer. Porque la intención es que el alumnado de esta facultad nonata realizará las prácticas en este centro sanitario. El alcalde de Inca también habría sido informado del proyecto y habría dado su visto bueno, según las fuentes aludidas.

Deslocalizar el campus

Fuentes que abundaron que esta facultad en Inca ayudaría a deslocalizar y diversificar el actual campus universitario y que las clases las impartirían personal propio del Sant Joan de Déu, ya sea de su hospital de Inca o del Coll d’en Rabassa. Y si no fueran suficientes, siempre podrían contar con su profesorado que en la actualidad imparte estos estudios en el campus docent de enfermería de la Universitat de Barcelona.

Este medio se puso en contacto con la decana de la facultad de Medicina de la UIB, Cristina Moreno Mulet, para conocer los motivos por los que desechó la creación de esta nueva facultad de enfermería adscrita a su centro.

«Antes de que nos trasladarán su oferta en noviembre, sobre el mes de abril del año pasado, ya habíamos empezado a trabajar para aumentar la oferta de plazas de enfermería. Y cuando nos llegó, ya teníamos todo el proceso en marcha», aduce la decana.

Moreno Mulet revela que el trabajo ya está acabado y que el próximo mes de septiembre ofrecerán un 25% más de plazas para estudiar enfermería en la UIB hasta sumar un total de 200. «155 plazas se ofrecerán en Mallorca, 25 en Eivissa y 20 en Menorca», detalla la decana, que admite que habló con su homóloga de la Universitat de Barcelona del asunto pero que «no teníamos techo para crecer más».

Entre las carencias que cita para haber desechado este proyecto educativo, Moreno Mulet habla de falta de profesorado acreditado para impartir las materias de estos estudios de grado así como la carencia de espacios de calidad donde realizar las prácticas de una carrera de carácter muy experimental.

Añade la decana que la decisión de descartar esta iniciativa académica no fue únicamente suya, que fue una «decisión asamblearia adoptada en la junta de la facultad (su órgano de gobierno) en la que todos nos mostramos de acuerdo, incluso el propio IB-Salut».

Abandonos masivos

Moreno Mulet añade que «el problema es pensar que la demanda de enfermeras de esta comunidad la va a arreglar la UIB. Es un problema multifactorial en el que también juegan otros factores como la falta de vivienda en Eivissa y Menorca. Hay que pensar que el aumento de plazas aprobado no se traducirá en más enfermeras hasta dentro de cuatro años», concluye la decana apuntando también a que la pandemia de covid ha tenido una repercusión brutal entre el colectivo provocando abandonos masivos de la profesión.

Una vez escuchados sus argumentos, desde Sant Joan de Déu lamentan que se haya rechazado su oferta cuando el año pasado realizaron prácticas en su hospital 33 estudiantes de enfermería de la UIB. "Sí somos buenos para hacer prácticas pero no para formarlos", lamentan

Jorge Tera, del SATSE, califica el aumento de plazas de la UIB de «insuficiente» argumentando que a más oferta académica en las islas habrá más estudiantes naturales de Balears que querrán quedarse a trabajar aquí una vez acabados los estudios, por no hablar de la posibilidad de reclutar a las estudiantes venidas del resto de la península.

Para concluir, la presidenta del Colegio de Enfermería, María José Sastre, alaba el esfuerzo realizado por la UIB pero discrepa con Tera respecto a la fidelización de las egresadas: «Si no tienen un buen trabajo y buenas condiciones laborales, y no me refiero únicamente a la remuneración, volverán a sus comunidades de origen», augura.