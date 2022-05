Patricia Puiggròs Hernández (www.drapuiggros.com) es médica, coordinadora de la Unidad de medicina deportiva de Sant Joan de Déu, y autora del libro Pausa tu dolor de espalda. Desde hace más de una década se dedica al a terapia del dolor crónico. Durante la pandemia se decidió a emprender y creó Medical ASR, una plataforma digital basada en el asesoramiento, seguimiento personalizado y recuperación de las lesiones y del dolor.

Llamamos a esta sección ‘Dones d’Empenta’, ¿se considera una mujer emprendedora?

Siempre he sido una mujer inquieta, curiosa y algo inconformista. Diría que me considero una mujer emprendedora recién auto-descubierta.

Como médica, ¿Considera que su profesión da pie a emprender?

Ser médica implica estar actualizada, dar charlas, asistir a formaciones, trabajar en equipo e intentar mejorar la atención médica; es decir, variables muy comunes en cualquier proyecto emprendedor. Pero contestando a tu pregunta, diría que no, nuestra profesión no da demasiado pie a emprender.

¿Cuál fue su motivación para poner en marcha Medical ASR?

Llevo más de 12 años dedicándome a la terapia del dolor crónico y casi 7 años coordinando la Unidad de Mallorca Sport Medicine, pero la pandemia nos hizo «desatender» en cierta manera a los pacientes no-covid; esto me hizo sentir bastante frustración. Decidí usar la tecnología a favor de la atención de las personas, sobre todo centrándome en mi especialidad, la medicina deportiva y la terapia del dolor. De esta manera puedo atender a cualquier persona independientemente de su ubicación geográfica, de una forma más ágil y ofreciendo un seguimiento más cercano.

¿Cómo fue el proceso de creación de su empresa? ¿Ha echado en falta algún tipo de apoyo para emprender?

Más que una empresa, que en realidad lo es, se considera una Start Up, es decir, una empresa emergente con un potencial de crecimiento que ofrece servicios de base tecnológica. Una empresa suele ser una entidad más estructurada y una Start up es una organización ágil diseñada para buscar un modelo de negocio que sea repetible y escalable. Existe un tejido de apoyo a las Start ups, sobre todo de ámbito privado, bastante interesante. El problema principal radica en que cada vez hay más proyectos nuevos y hay que encontrar financiación dentro de un gran océano «startapero»

Se ha introducido en un campo novedoso, la atención médica on line. ¿Qué futuro cree que tiene?

Más que una idea de futuro, la atención médica online ya es una realidad. La tecnología ha evolucionado a un ritmo vertiginoso y la sanidad no ha sido una excepción. Sabemos que las listas de espera son inacabables y escasean los profesionales sanitarios. Hay que adaptarse a los cambios ( tanto los profesionales, instituciones como pacientes) para poder ser más eficientes sin perder calidad asistencial.

¿Cuándo y por qué acudir a Medical ASR? ¿Cómo es su funcionamiento?

En Medical ASR trabajamos de forma integrativa, es decir, valoramos cada caso desde una visión 360º para poder generar un plan de trabajo personalizado. Atendemos a personas con dolor crónico, sobre todo, músculo-esquelético (dolor de espalda, rodilla, hombro, o a deportistas que han sufrido alguna lesión o quieren mejorar su perfil nutricional o precisan de apoyo psicológico para gestionar su ansiedad, superar retos, etc. La persona entra en la web y reserva una videoconsulta con el profesional elegido (médico, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico o psicólogo); lo valoramos y creamos un plan de trabajo mensual con un seguimiento a través de un aplicativo. El paciente está en contacto directo con el profesional y éste recoge su feedback semanalmente, de esta manera podemos saber si está evolucionando bien y si cumple el tratamiento. Nos han llamado el «Netflix del dolor» porque pueden elegir el plan de suscripción que más les convenga.

¿Considera que hacen falta más especialistas y unidades de medicina deportiva?

Por un lado diría que sí, de hecho yo fui la penúltima generación que pudo realizar la especialización vía M.I.R de Medicina de la Educación Física y del Deporte, desde hace unos años no existe esta especialidad ….es una lástima. Por otro lado, lo que hace falta es concienciar a la población general, no solo a los deportistas, de las ventajas de ser atendido y planificado por un médico del deporte. La visión biomecánica y funcional que aportamos es de vital importancia en la prevención y tratamiento de muchas patologías como las lesiones deportivas, dolores articulares, obesidad, cardiopatías… incluso me atrevería a decir que podemos mejorar muchas situaciones de ansiedad y estrés emocional.

¿Qué nos puede explicar de esta especialidad?

¡La especialidad de Medicina de la Educación Física y el Deporte es preciosa! Suena algo cursi pero es lo que siento. Te enseña a ver a la persona como un todo, no como partes independientes; todo influye en el engranaje correcto del cuerpo-mente humano. Lo aterrizo un poco más: la nutrición, el ejercicio físico, la biomecánica, la fisiología y la anatomía de una persona influyen de forma conjunta en el bienestar y sobre todo en la prevención de muchas afecciones. Uno de mis lemas favoritos es «menos pastillas y más zapatillas»; esta frase, con otras palabras, está 100% respaldada por varios artículos científicos.

Mi corta experiencia como mujer emprendedora está siendo intensa, como una montaña rusa

¿Diría que se subestima el impacto que tiene el dolor en la calidad de vida de las personas?

Más que subestimarse, lo hemos llegado a normalizar en cierta manera. Por ejemplo, referente al dolor de espalda ( es el tema elegido en mi libro por su alta prevalencia), 8 de cada 10 personas lo sufren en algún momento de su vida, es tan común, que se ha normalizado. Representa el segundo motivo de consulta más frecuente en atención primaria y una de las causas principales de incapacidad laboral. El impacto económico y social que desencadena es enorme.

En mi opinión, de forma muy resumida, se fomentaría el emprendimiento femenino si hubiera más madurez socio-cultural, apoyo económico a la mujer emprendedora y autoconfianza y empoderamiento femenino

¿Qué cree que haría falta para que hubiera más mujeres empresarias, directivas, científicas...?

Actualmente hay una tendencia a apoyar, tanto a través de premios como subvenciones europeas, el emprendimiento femenino. Estas iniciativas, con el tiempo, podrán ayudar a equilibrar la balanza aunque diría que estamos lejos. Culturalmente todavía arrastramos la idea arcaica que una mujer debe sentirse plena solo siendo madre y que si quiere dirigir su proyecto empresarial, puede pecar de ser demasiado ambiciosa. En mi opinión, de forma muy resumida, se fomentaría el emprendimiento femenino si hubiera más madurez socio-cultural, apoyo económico a la mujer emprendedora y autoconfianza y empoderamiento femenino

¿Qué le dice su experiencia personal y profesional sobre la situación de la mujer?

Ser «madre 2.0» no es fácil. Combinar la maternidad con la dirección de una Start up es todo un reto. El primer paso es creer en una misma, ser capaz de soñar en grande y de tomar la decisión de luchar por tu propósito de vida… Mi corta experiencia como mujer emprendedora está siendo intensa, como una montaña rusa. Es un ecosistema todavía bastante masculinizado, aunque las mujeres que he encontrado por el camino son Superwomen. Por otro lado, no he sentido ningún menosprecio por ser mujer, todo lo contrario, estoy recibiendo consejos, mentorías y formación de personas maravillosas… a pesar de las dificultades, me siento una mujer privilegiada. Mi deseo es desarrollar una herramienta tecnológica mediante una app, que haga más eficiente la atención médica y monitorizar estrechamente el paciente crónico con el fin de mejorar su adherencia al tratamiento. Ésta es mi visión y espero que algún inversor quiera «casarse» con este proyecto.