El Consell de Menorca aprobó ayer en un pleno extraordinario el anteproyecto de la Ley Reserva de la Biosfera con los votos favorables del equipo de gobierno (PSOE, Unidas Podemos y Més per Menorca), una iniciativa que se trasladará al Parlament para su tramitación.

El salón de plenos presentó un lleno histórico, con presencia de cargos públicos de todos los partidos políticos, así como de entidades sociales y medioambientales de la isla.

La presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, resaltó que «es una proposición de ley valiente, ambiciosa y que surge del gobierno insular».

«Falta el proceso en el Parlament y será entonces cuando tendrá vigencia. Me hubiese gustado contar con el apoyo unánime de todos los grupos políticos del Consell, porque realmente la proposición es relevante para el modelo de crecimiento sostenible y diferenciador de la isla», remarcó Mora.

Por otro lado, el portavoz de Més per Menorca, Josep Juaneda, calificó el pleno de «histórico», aunque hizo autocrítica sobre lo sucedido en la isla en las últimas semanas.

«Pedimos disculpas a la ciudadanía por esta incertidumbre que han vivido en los últimos días. Precisamente, ha sido la importancia de esta ley la que ha provocado las dificultades. Destacamos el consenso y el diálogo necesario para reconducir las divergencias», indicó.

La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, envió un mensaje a Més per Menorca, cuyos diez cargos públicos renunciaron tras el aplazamiento del primer pleno, aunque las dimisiones no se materializaron. «Han sido unos días convulsos en el Consell Insular y negarlo no sería honesto. Recuperado el camino del sentido común y del bien común, podemos celebrar que aprobaremos la mejor propuesta de ley que podía tener Menorca. No estamos a las órdenes de Madrid o de Palma, negociemos el traspaso de competencias sin sobreactuaciones ni ultimátum», precisó.

El PP la tilda de «inconstitucional»

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, insistió en que la Ley de Reserva de la Biosfera es «profundamente intervencionista» y tiene «visos clarísimos de inconstitucional».

Costa reiteró que el PP ha solicitado la comparecencia de la directora de la Abogacía de la Comunidad Autónoma para que explique el informe sobre la normativa.