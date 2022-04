La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que se ha desplazado a Palma para iniciar la investigación sobre la explotación sexual de menores tuteladas, ha comenzado esta tarde tomando declaración a dos madres de menores que están bajo la tutela del Consell de Mallorca. Ana Carmona es una de ellas y ha denunciado ante los europarlamentarios que "mi hija ha sufrido abusos y explotación y el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) me lo está ocultando", ha asegurado. Carmona ha añadido que "Mi hija ahora tiene 16 años y me he enterado que esta situación la lleva sufriendo varios años y en algunas ocasiones sin salir del centro de menores".

