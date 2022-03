Patricia Guasp: «Un votante de Ciudadanos no debería pasar a la ultraderecha»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿El PP es Rusia y Ciudadanos es Ucrania?»

Este símil no me convence. Ciudadanos es Europa y el PP es un partido conservador tipo Polonia.

¿Le han ofrecido refugio en el PP?

No, porque saben perfectamente que nunca me refugiaría en el PP. Las maniobras se produjeron en tiempos de García Egea y su OPA hostil, ahora han cesado.

Ha acusado al Govern de ser proPutin.

El Govern se refería en una nota oficial a la invasión militar y criminal de Ucrania por Putin como un «conflicto armado». Esto no es correcto y supone un sesgo ideológico que tampoco es baladí.

¿Cuál es el «sesgo ideológico»?

Sobre todo, no reconocer a un autócrata. Qué problema tiene la izquierda en llamar a las cosas por su nombre, en vez de recurrir a un eufemismo.

¿Qué ha aprendido de Francina Armengol?

Me gusta más la Francina de hace un año que la actual. Desde septiembre le falta humildad, tanto ella como su Govern necesitan autocrítica y les sobra la soberbia. Tratan al Parlament como un convalidador de decretazos.

Si quiere disimulamos, pero Ciudadanos desaparecerá el año próximo.

Con el corazón en la mano, Ciudadanos no va a desaparecer. Los liberales no nos rendimos, el año que viene obtendremos representación en las tres islas, un mínimo por tanto de tres diputados, y seremos decisivos.

Pues la veo muy sola tras las recientes elecciones.

Los resultados no han sido buenos y hemos hecho autocrítica, pero la gente ya nos echa de menos en Madrid y en Castilla y León. Así que me siento arropada.

Les ha dejado hasta el fundador.

Albert Rivera tuvo unos resultados muy malos en noviembre de 2019, que arrastramos desde ese momento. Es la realidad y no podemos ocultarla, pero él dimitió, algo que no vemos en otros partidos.

Los votos de Ciudadanos migran a Vox.

Aunque los votos no tienen dueño, un votante de centro liberal de Ciudadanos no debería pasar a la ultraderecha. Me cuesta entenderlo.

Ciudadanos gobierna Andalucía gracias a Vox.

Ciudadanos gobierna porque Vox apoyó la investidura absteniéndose. Somos el único partido que no gobierna ni con la ultraderecha ni con los populistas de izquierdas.

Hablando de Vox, ¿quién les coló a José Ramón Bauzá?

Es eurodiputado por Ciudadanos en un proyecto más nacional, y no le puedo decir. Su relación la tenía con Rivera.

¿Mantiene usted algún contacto con Bauzá?La misma relación que con otros.¿Ha ido a alguna manifestación del 8M?

Por supuesto, y también a la última. Soy una mujer libre, liberal y feminista, aunque haya cánticos y eslóganes que no comparto como el de «Queremos volver borrachas a casa».

Usted se toma el trabajo parlamentario en serio.

Mucho. Por primera vez tengo un cargo público de primera línea y soy muy perfeccionista y rigurosa, me preparo concienzudamente las intervenciones. Con Josep Castells nos separa un mundo, pero nos hemos reconocido en público y en privado que en rigor estamos de acuerdo.

La oposición no ha destapado ni un solo escándalo del Govern en toda la legislatura.

Nosotros hemos impulsado la Oficina Anticorrupción, que cumple ese papel, tanto aquí como en Andalucía o Castilla y León. También fuimos reivindicativos con el plus de insularidad de cargos de Podemos de la Península, que logramos que se modificara en los Presupuestos. Es verdad que no ha habido otros casos al margen de este.

Maria Antònia Munar gobernó Balears con tres diputados, ustedes tuvieron cinco.

Durante la pandemia hemos hecho una oposición responsable. El pacto de reactivación es un logro de Ciudadanos, sin nuestro impulso hubieran salido adelante medidas intervencionistas de Podemos.

¿En la auditoría aprendió que el cliente siempre tiene razón?

No siempre, muchas auditoras han destapado casos de corrupción.

¿Si lo sé no vengo?

Algún día he tenido motivos para pensarlo, pero nunca lo he hecho. Soy tan coherente y estoy tan convencida, que cada día puedo mirar en casa a mis hijos a los ojos.