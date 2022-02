Las vacaciones soñadas para una gran celebración han terminado convirtiéndose en una pesadilla. Un grupo de amigos ingleses, que pretendía festejar el cumpleaños de uno de ellos en una villa de lujo de Ibiza, ha perdido los 7.132 euros de la reserva al desaparecer el dueño de la casa que habían alquilado, según publica el periódico británico The Guardian.

En 2020, Elaine Forth, de Birmingham, junto a su amiga Lisa Colclough, alquilaron, junto a otros amigos, una villa en Ibiza por 9.153 euros a través del portal de reservas vacacionales Vrbo. Sin embargo, estalló la pandemia y se vieron obligadas a cancelar el viaje. El dueño de la casa les dijo que no habría ningún problema en reprogramar lo cuando la situación lo permitiera, pero cuando escogieron nuevas fechas el hombre dejó de responder a sus mensajes. Las afectadas comprobaron además que la villa ya no estaba en el portal de alquiler vacacional.

El grupo de amigos trató de recuperar su dinero presentando una queja ante Vrbo. La plataforma intentó contactar con el propietario de la casa y, al no conseguirlo, se lavó las manos arguyendo que no tenía ninguna responsabilidad en lo ocurrido, ya que solo actúa como intermediaria y los contratos se formalizan entre el turista y el anfitrión.

Las afectadas entonces decidieron intentarlo por otra vía. Teniendo en cuenta que gran parte del pago se hizo con la tarjeta de crédito de Elaine y el resto con una tarjeta de débito a nombre de Lisa, decidieron reclamar su dinero a los proveedores de las mismas. Pero tampoco hubo suerte.

Elaine y Lisa solo pudieron recuperar el depósito y la tarifa de servicio, unos 2.000 euros de los más de 9.000 que abonaron para reservar la villa.

The Guardian asegura que este es un problema al que se enfrentan a menudo los turistas en Ibiza y otros destinos populares españoles, donde estafadores anuncian listados de viviendas falsos, o se hacen cargo de listados reales y cambian datos de contacto. Así, los turistas se encuentran frente a la casa que creen que han alquilado y descubren que han sido estafados.