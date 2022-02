El PP de Baleares evita posicionarse en la guerra Casado-Ayuso y apela al "sentimiento de unidad"

La guerra interna del Partido Popular entre Pablo Casado e Isabel Ayuso llega hasta Mallorca. La secretaria general, Sandra Fernández, ha evitado posicionarse sobre este tema y ha apelado al "sentimiento de unidad que es conocido por la dirección nacional". Ha explicado que aún no se ha puesto en contacto con Teodoro García Egea, su homólogo en Madrid, aunque admite que están "preocupados y perplejos" por la situación que vive el partido.

Fernández ha afirmado que existe "malestar" entre los militantes de Baleares y ha incidido en que "no podemos desviarnos ni perder un minuto de nuestro objetivo". En este sentido, preguntada por la necesidad de tomar una decisión que pueda conllevar destituciones, ha afirmado que "no es nuestro papel, no es lo que nos corresponde ni es lo que nos piden los afiliados, pero quienes tienen la oportunidad y la responsabilidad, deben resolver la situación".

Sobre la relación entre Marga Prohens e Isabel Díaz Ayuso, la secretaria general ha expresado que "no caben comparaciones" porque se debe valorar a la líder balear "por sí misma, porque tiene entidad propia y un largo recorrido político". Asimismo, ha reivindicado que el partido en las Islas está "unido" porque quieren preservar la unidad y la ilusión: "No vamos a permitir que nada nos distraiga de este camino".

