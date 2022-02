La conselleria de Turismo ha recibido durante la mañana de hoy una gran cantidad de llamadas para pedir explicaciones sobre las últimas noticias referentes a la supuesta eliminación de 90.000 plazas a raíz de la nueva ley turística. El conseller, Iago Negueruela, ha reiterado que en el decreto ley no hay "nada de esto" porque no están afectadas por el texto presentado este pasado viernes.

"Fueron reguladas en la ley aprobada en 2017 y, desde ese momento, no se ha modificado su régimen. Bloquear la bolsa de plazas no afecta a ninguna de estas 90.000. La ley no las pone en jaque, simplemente no las regula. No es una ley contra la vivienda vacacional", ha matizado Negueruela.

El conseller ha lamentado la "confusión" en relación a las declaraciones de la gerente de la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico (Habtur), Maria Gibert, porque no se ven afectados sus derechos: "No hay ninguna disposición que haga referencia a la ley de 2017. No hay que generar dudas a estos propietarios. El departamento de Turismo está recibiendo muchas llamadas por unas afirmaciones que no son ciertas. Han visto que podía afectarles algo que no era así. Desde 2017 esas plazas se están comercializando y estaban fuera de la bolsa de plazas".