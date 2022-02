El Partido Popular y Ciudadanos han cambiado su postura respecto al pasaporte covid y exigen ahora al Govern que elimine su obligatoriedad en todos los sectores porque "no tiene sentido" seguir manteniendo una medida que "ya no tiene eficacia". Hay que recordar que en noviembre ambos partidos dieron apoyo a la prórroga de la exigencia como herramienta para aumentar el ritmo de vacunación y evitar restricciones mayores.

"Apoyamos en su momento la medida para incentivar la vacunación, que es la única medida efectiva y a cambio de no más restricciones, pero ya no es eficaz", ha explicado el portavoz del PP, Toni Costa. Además, ha apuntado que era una idea "acertada" aunque a día de hoy "no son necesarias ni una ni la otra" porque el impacto en el incremento de la vacunación "ya se ha producido".

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha planteado también su postura a favor de exigir que se elimine su obligatoriedad porque es "inútil, no ha evitado la escalada en el número de contagios y no se evidencia que reduzca la transmisión". Asimismo, ha criticado que "no tiene sentido" que la presidenta del Govern, Francina Armengol, diga que se debe normalizar la pandemia y no quite el pasaporte covid: "Tampoco entendemos que se exija en la restauración pero no a los acompañantes de los enfermos de Son Espases".