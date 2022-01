Tres UCI libres para la covid-19

El Servei de Salut lo puede vestir como quiera, pero lo cierto es que las camas de UCI para pacientes con covid-19 son un bien escaso en Mallorca. Pese a que los hospitales públicos y privados han subdividido sus servicios de cuidados intensivos en zonas «limpias» de covid y en áreas en las que solo se atiende a enfermos graves con la enfermedad infecciosa, ayer Mallorca tan solo disponía de tres camas en estas últimas UCI covid para atender necesidades de emergencia: dos en Son Llàtzer y una en la Juaneda Miramar, según datos recabados en ámbitos sanitarios.

Que hay un patente déficit de estas últimas quedó demostrado con el episodio ocurrido el pasado domingo que ha desvelado Diario de Mallorca. Ese día, un coordinador médico del servicio de emergencias sanitarias del 061 remitía un mensaje de voz a sus compañeros informándoles de que no había una sola cama libre de UCI para covid-19 en toda Mallorca. Ni siquiera recurriendo también a las camas de las clínicas privadas.

Esta información fue taxativamente rebatida el mismo lunes por el Servei de Salut aportando datos de las camas de críticos disponibles para covid-19, dijo, desde las ocho de la mañana de ese mismo lunes: Un total de 55 plazas de las que 14 estarían desocupadas en hospitales públicos y las 41 restantes en clínicas privadas, sin detallar en cuáles.

Sin embargo, datos recabados ayer en fuentes sanitarias públicas que reclamaron su anonimato por temor a represalias así como el ámbito privado pintaron un panorama que nada tiene que ver con la situación que ofrecía el IB-Salut.

Sondeo diario del 061

El servicio de emergencias sanitarias del 061 realiza cada tarde un «sondeo» entre todos los hospitales para saber cuáles de ellos disponen de camas de UCI a la que poder derivar a los pacientes críticos que lo precisen. Y el sondeo realizado de ayer arrojó los siguientes resultados: Son Espases carecía de una sola cama de UCI, tanto para covid como para no covid; Son Llàtzer solo disponía de dos camas de críticos para covid-19; los comarcales de Inca y Manacor no tenían ninguna plaza disponible mientras que el Mateu Orfila y Can Misses contaban con, respectivamente, dos y seis camas de UCI que emplean sin distingos tanto para pacientes infecciosos como para personas con patologías más comunes.

En el ámbito privado, desde el Grupo Juaneda se informó de que la Clínica Juaneda contaba con 10 camas de UCI, 3 de ellas reservadas para pacientes con covid-19, y que todas ellas estaban llenas mientras que en la Policlínica Miramar, de sus 12 plazas de críticos tan solo disponían de una libre de las 4 reservadas para la enfermedad pandémica que, aseguraron, fue puesta a disposición del Servei de Salut.

Aunque no pudieron precisar la situación en el hospital de Muro, otras fuentes sanitarias señalaron que tampoco allí se dispondría de una cama libre. En Menorca y debido a su proximidad a un geriátrico, la política del Grupo Juaneda desde el inicio de la pandemia ha sido derivar como precaución a los pacientes con covid-19 al Mateu Orfila.

El grupo Quirónsalud Palmaplanas informó por su parte que tenían sus 15 camas de UCI ocupadas y con 9 de ellas acaparadas por pacientes con SARS-CoV-2.

Recapitulando, la disponibilidad ayer de camas de UCI para instalar en ellas a pacientes graves con covid-19 era de tan solo tres unidades en Mallorca, una en la Miramar y dos en Son Llàtzer, y de las citadas 6 en Eivissa y 2 en Menorca, en caso de que al Servei de Salut no le quede otra opción que derivar a algún paciente de Mallorca hasta los hospitales de sus islas hermanas. En sentido contrario, pacientes menorquines e ibicencos trasladados a UCIs de Mallorca no ha sido una circunstancia inusual durante esta larga pandemia pero a la inversa sí sería algo muy extraordinario.