La vuelta a la rutina fue, para muchos, un día intenso. La vuelta a los colegios tras las fiestas de Navidad comenzó con un dato importante: unos 300 profesores se encontraban de baja y no pudieron incorporarse a sus puestos de trabajo durante el día de ayer. Este problema coincidió con la falta de información reconocida por gran cantidad de padres y madres.

El director general de planificación y centros, Antoni Morante, fue el primero en adelantar estos datos en una entrevista matinal en IB3, en la que explicó la situación, aunque incidió en que cuentan con una bolsa de sustituciones exprés con 60 profesores, que se incorporaron a lo largo de la mañana en los centros que lo necesitaban. Sobre los colegios que no tuvieron esa suerte, comentó que podrán cubrir las bajas «en los próximos días».

En la mayoría de los colegios la entrada fue escalonada y ordenada, sin problemas reseñables y con vigilancia para que la vuelta sea segura. Preguntados por la vuelta a las clases, algunos padres señalaron que tenían «nervios e incertidumbre» ante lo que puede venir, sobre todo por la baja tasa de menores vacunados en Balears.

Una de las confesiones más repetidas fue la poca información que tenían sobre los procedimientos y protocolos en los colegios en caso de positivo o brote. La gran mayoría admitía no tener «muy claro» cómo iban a actuar, aunque «confíamos» en los directores y profesores de los centros porque «nos han enseñado que saben lo que tienen que hacer».

No obstante, afirmaron que van a proceder «como hasta ahora» porque no han tenido «grandes complicaciones». Sobre la gestión de la vuelta, la mayoría coincidió en que está siendo «buena» y reconocieron que la mascarilla obligatoria en los patios sigue siendo una «medida sin sentido». Las quejas no solo vienen de los padres, sino también de los niños, que alertaban a sus padres de la «dificultad para respirar bien».

Las bajas de profesores por covid fueron el principal problema de los centros educativos durante toda la mañana. Desde los colegios explicaban que las bajas se gestionan a través de infocovid, un servicio que lleva varios días colapsado. Por ello, denunciaron que algunos docentes no tienen el parte de baja firmado porque aún se están gestionando las bajas de día 1 y día 2. Además, varios menores tuvieron que dejar las clases tras pocas horas en clase por tener síntomas compatibles con la covid.

El conseller de Educación, Martí March, confirmó que enero será un mes «complejo», aunque reivindicó que el retorno a las clases avanzaba «según lo previsto». En este sentido, quiso recordar a los padres y madres que los protocolos funcionan «correctamente», y pidió «responsabilidad» a las familias para que el trimestre no tenga grandes complicaciones.

Educación tuvo que acelerar los procesos y agilizar la toma de decisiones ante lo sucedido. Después de varias reclamaciones y un análisis de la situación, la Conselleria decidió ampliar el servicio de sustituciones exprés con 20 profesores más. La cifra actual asciende es de 80 docentes, aunque siguen siendo insuficientes después de contabilizar más de 300 bajas en el primer día de clases.

Hay que tener en cuenta que este servicio se puso en marcha el curso pasado con buenos resultados y llegó a un centenar de docentes en el momento más álgido de casos del curso pasado. Así, en el curso actual, informaron desde Educación, se continuará incrementando el número de docentes para atender las necesidades de los colegios. En el caso de los centros concertados se ha asumido la financiación desde el primer día de las bajas covid.

Las familias y los centros coincidían en el análisis: los colegios necesitan más refuerzos para que la enseñanza sea correcta y los padres necesitan conocer mejor los cambios en los protocolos.