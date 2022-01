Los sindicatos fueron contundentes ayer con sus críticas al inicio de cursos «con pocas garantías». Alternativa Sindical de Trabajadores valoró negativamente las medidas tomadas porque las «no se pueden cumplir» y, por tanto, la apuesta por la escuela presencial «tiene que hacerse de manera segura aportando los recursos económicos y personales necesarios».

En este mismo sentido, defendieron que «relajar de este modo» las medidas parece «una medida para contagiar los alumnos», a la vez que denunciaron que la información «ha llegado tarde» a los docentes, lo que dificulta una correcta planificación del segundo trimestre. Esta denuncia coincidió plenamente con las impresiones de muchos padres.

El sindicato ANPE Balears consideró que la parte social no ha sido escuchada, lo que ha provocado que no se hayan podido mejorar los protocolos elaborados desde la Administración. «Después de tener constancia que se han enviado nuevas instrucciones desde Planificación y Centros este mismo sábado por la noche, consideramos esencial clarificar cómo se debe proceder en los centros educativos ante las diferentes situaciones que puedan generarse, ya que son muchos los docentes y los directores que nos han contactado porque no saben cómo actuar con exactitud», expresaron.

En este sentido, destacaron que ante la falta de una Mesa Sectorial no se ha abordado una mejora de la normativa presentada. Por este motivo, ANPE reclamó al profesorado «extremar las medidas higiénicas y sanitarias, ventilar los espacios, activar los filtros HEPA y vigilar los medidores de CO2 de las aulas».

No obstante, recomendó poner las calefacciones desde primera hora de la mañana «con el fin de evitar que nuestros alumnos pasen frío» y pidieron a las familias que los niños y niñas hagan uso de ropa térmica, «especialmente para los alumnos más pequeños [infantil y primaria] a causa de las heladas matinales en algunos municipios de las islas».

En consonancia con lo defendido por Alternativa Sindical, advirtieron que la intención debe ser mantener los centros abiertos y ventilados; las calefacciones, la ropa de abrigo y las medidas higiénicas deben extremarse desde primera hora de la mañana, y sustituir todo el profesorado contagiado que sea necesario desde el primero día de la baja.

«Tras haber recibido la información oficial de la conselleria de Educación sobre las bajas de unos 300 docentes por contagio vírico, ANPE solicita la cobertura inmediata de estos maestros para no dejar ningún alumno sin su profesor. Por otro lado, instamos a Educación a acelerar la cobertura de las bajas e incrementar la brigada docente de sustitución exprés ante la previsión del aumento de contagios en los próximos días», añadieron.

Además, anunciaron que van a enviar una encuesta al profesorado para conocer «de primera mano» cómo ha sido esta reincorporación a la escuela y se incluirán preguntas acerca de la calefacción, la ventilación, los contagios, el material sanitario y la sintomatología del alumnado y profesorado después de este período navideño.

La vacunación infantil, al 21%

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, explicó ayer que la vacunación infantil en Baleares se sitúa en el 21%. Gómez afirmó que el hecho de que las islas sean la última comunidad en porcentaje de niños vacunados se debe a que el Servicio de Salud decidió abrir inicialmente la vacunación pediátrica solo para edades de 9 a 11 años.

Gómez declaró que solo llegaron 36.000 vacunas, y como había 40.000 niños en ese tramo, solo se abrió cita para ellos, y se aplazó a unos días más tarde la apertura de citas para los de 5 a 8 años.