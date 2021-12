Más de 20.000 test de antígenos se están repartiendo esta tarde por las farmacias de Balears

La Cooperativa d’Apotecaris ha confirmo que a lo largo de esta tarde distribuirá una buena cantidad de test de antígenos entre sus clientes ya que horas antes, esta misma mañana, habría recibido una importante partida de 20.000 unidades que, señalaron fuentes oficiales, «serán distribuidas en igual número de unidades por farmacia y día hasta que se acaben o recibamos otro de nuestros encargos», señalaron explicando que aparte del lote llegado hoy habrían encargado entre 40.000 y 50.000 test más.

Y es que desde el Colegio de Farmacéuticos (COFIB) su presidente, Antoni Real, ha confirmado que se ha desatado una «locura» de peticiones de test para acudir a las cenas de Nochevieja con la certeza de que no se ha contraído la covid-19.

«Si no eres un contacto estrecho de un positivo o no tienes síntomas, no te lo hagas», recomienda Real recordando que si se está asintomático «la fiabilidad baja bastante. Y con ellos (con síntomas) alcanza hasta el 97%», diferencia.

Real aconseja realizarse bien la prueba frotando el hisopo de manera circular tres o cuatro veces en cada orificio de la nariz. Luego hay que meter la muestra biológica en un tubo de manera que quede bien impregnada en un suero que luego se decantará sobre la placa del test. «Bastan entre dos o cuatro gotas, dependiendo del fabricante, y entre 15 y 30 minutos después ya tienes el resultado», detalla Real.

«Si se enrojece, el test está bien hecho y si aparece otra raya roja es que eres positivo. Si no, es negativo», concluye el presidente del COFIB reclamando al Gobierno central «un canal oficial de distribución con el precio intervenido» para evitar que se exijan mayores desembolsos a los particulares por la escasez de test.