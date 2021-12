Una veintena de personas han participado este domingo en la manifestación, organizada por AnimaNaturalis y CAS International, en la plaza de España de Palma, para reivindicar que "ni galgos ni podencos son un instrumento".

Según ha informado la portavoz de AnimaNaturalis, Arantxa Laguna, en declaraciones a los medios, "con la manifestación de este domingo, lo que se hace es intentar luchar para que los más de 50.000 galgos que, de acuerdo con las cifras de las protectoras que los recogen, son abandonados, apedreados o colgados de un árbol al año en España, tengan los mismos derechos que cualquier animal que está en casa".

Y es que, hay que recordar, ha continuado diciendo Laguna, que "el galgo, junto al podenco, es el animal que más se abandona en todas las perreras y protectoras de España" porque "cuando los cazadores ven que ya no corren, no son ágiles y no les sirven los descartan".

En esta línea, ha apuntado que "aún hay que dar gracias de los que llevan a galgos y podencos a una protectora, porque, en la mayoría de los casos, cuando no sirven al cazador, son colgados de árboles". Una acción que, ha hecho hincapié, se ha convertido en una tradición "muy triste".

Asimismo, ha agradecido que "cada vez exista una mayor conciencia de la situación de estos animales". Y, ha avanzado que desde las entidades animalistas "se trabaja para incorporar los derechos de galgos y podencos en la Ley de Bienestar Animal de España".

Consignas a favor de galgos y podencos

Durante la manifestación, además de atender a los medios, Laguna ha leído un manifiesto y ha animado a la veintena de asistentes a corear consignas en favor de la protección de galgos y podencos.

Así, durante el acto, que ha sido organizado por AnimaNaturalis y CAS International, se han podido escuchar gritos como "basta ya de maltrato animal", "no son herramientas" y "galgos y podencos no son instrumentos".