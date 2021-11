La oposición apoya al Govern con la aplicación del pasaporte covid, pero le advierten que no aceptarán nuevas restricciones

Los grupos de la oposición como el PP, Cs y El Pi, apoyaron ayer al Govern en su decisión de exigir el certificado covid con la pauta completa de vacunación para entrar en bares y restaurantes. No obstante, el PP le emplazó a no poner en marcha más restricciones que «estigmaticen» al sector de la restauración y no aplicar más restricciones durante estas fiestas de Navidad.

El portavoz del PP, Antoni Costa, se refirió a esta cuestión durante el pleno del Parlament celebrado ayer: «El PP no aceptará más restricciones que afecten a la libertad de las personas y a la actividad económica durante estas Navidades». El popular se dirigía a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la emplazó a exigir a Pedro Sánchez una Ley de Pandemias como ha promulgado el PP para «no tener que depender de los tribunales». Francina Armengol respondió al portavoz popular apuntando que «para no hacer restricciones queremos controlar e instar a la vacunación». La presidenta recordó al PP que si se ha «podido reactivar la economía de Balears ha sido gracias al escudo social, como es el caso de las ayudas de 855 millones que se han pagado íntegramente, cosa que no han conseguido las comunidades gobernadas por el PP». El Govern aprueba exigir el pasaporte covid en bares y restaurantes En este mismo sentido, la diputada de El Pi, Lina Pons, preguntó a la consellera de Salud, Patricia Gómez, los criterios por los cuales quieren que los clientes de bares y restaurantes tengan el certificado covid con la pauta completa de vacunación y los trabajadores no. Pons indicó que su partido apoya la medida, pero preguntó los motivos de aplicar la medida en establecimientos de más de 50 personas de aforo. La consellera de Salud indicó que el motivo del certificado covid a clientes y no trabajadores se debe a que «los clientes se quitan la mascarilla para consumir y los trabajadores no». Asimismo, Gómez recordó que la «vacuna protege de padecer la enfermedad de forma grave, pero el problema es que también tenemos mucha gente asintomática y es preciso aplicar medidas en los aforos que pueden albergar a muchas personas». El diputado de Ciudadanos Juanma Gómez emplazó al Govern a no recortar en la sanidad pública y exigió la apertura de todas las unidades básicas de salud para seguir en esta línea de protección y vacunación. No vacunados y los ingresos La consellera de Salud del Govern, Patricia Gómez, realizó ayer en el Parlament su enésimo llamamiento a la vacunación de la población diana que todavía no se ha inmunizado. Gómez dio un dato al respecto en forma de advertencia: «El 18% de las personas no vacunadas suponen el 50% de los ingresos hospitalarios por covid-19 en Balears». La titular de Salud, a preguntas del PP, Ciudadanos y El Pi, aseguró que la situación en estos momentos es estable con 87 personas hospitalizadas de las que 25 están en la UCI. Los grupos políticos interpelaron a la consellera para saber si Balears estaba preparada ante una posible sexta ola de contagios. Gómez recordó que fueron «capaces de habilitar más 1.000 camas hospitalarias para enfermos de covid y lo volveremos a hacer si es preciso». Coronavirus en Mallorca: Los no vacunados pasan más tiempo en el hospital y son más jóvenes La red centinela detecta el primer caso de gripe en Balears este año Un total de 30 efectivos de la Comandancia General de Balears se incorporaron ayer a las labores de rastreo de la Central de Coordinación Covid de las islas, que cuenta ahora con un total de 155 rastreadores, 125 de los cuales son trabajadores del Servicio de Salud. Los nuevos efectivos contribuirán a acelerar las tareas de búsqueda de posibles casos. La red centinela de gripe detectó el pasado lunes el primer caso en Balears de este año, cuando, «de momento no está llegando con fuerza», dijo la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, que destacó que «las medidas de seguridad para la covid sirven también para la gripe». Gómez defendió que los planes de contingencia de los hospitales han dado «sobradas muestras de adecuación de recursos desde marzo del año pasado», en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Isabel Borràs en el turno de control al Govern en el pleno del Parlament. Borràs cuestionó que los recursos humanos, tanto en Atención Primaria como hospitalaria, estén adaptados a una posible epidemia de gripe unida a la sexta ola de covid y recordó que en la última campaña de vacunación de gripe no se alcanzó el objetivo de vacunar al 75% de los colectivos de riesgo. La diputada popular pidió a la consellera medidas para mejorar la coordinación entre ámbitos asistenciales para asegurar la atención.